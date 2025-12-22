El número 7, el gran protagonista de la Lotería de Navidad de 2025

El 7 se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Aún con el sorteo todavía en marcha, los número premiados hasta ahora reflejan una tendencia difícil de ignorar: el Gordo (79.432), el segundo premio (70.048), uno de los cuartos (78.477) y dos de los quintos premios (77.715 y 94.273) comparten un mismo denominador común que empieza a alimentar supersticiones y estadísticas improvisadas.

No es la primera vez que una cifra parece adueñarse del sorteo, aunque pocas veces resulta tan evidente desde las primeras horas. La reiteración del 7, un número tradicionalmente asociado a la buena suerte, invita a todo tipo de especulaciones, mientras que el tercer premio (90.693) y tres de los quintos premios (23.112, 60.649, 25.412 y 61.366) se mantienen al margen de esta pauta.

Números más premiados en la Lotería de Navidad

La historia del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebra sin interrupciones desde 1812, ofrece referencias interesantes sobre cómo suelen distribuirse los principales premios. Por ejemplo, el número 5 es la terminación más repetida en los Gordos históricos. De hecho, esta cifra ha cerrado el primer premio hasta en 32 ocasiones, aunque si hablamos de dos dígitos el 25 nunca se ha alzado con esta suerte. De cerca, le siguen el 4 y el 6, con veintisiete apariciones cada uno.

Mientras tanto, cofras como el 1, el 2 o el 9 ocupan una menor presencia presencia en este papel protagonista. Estos datos, facilitados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estados, son tenidos en cuenta muchas veces a la hora de escoger un número de la lotería navideña. Además, en más de dos siglos de sorteo, solo dos números completos han repetido el primer puesto: 15.540 (1956 y 1978) y 20.297 (1903 y 2006). Esta rareza subraya lo poco común que es ver patrones similares en los principales galardones.

Lotería de Navidad 2025: ¿es el año del 7?

Aunque, si hablamos de terminaciones, el 7 solo ha aparecido en uno de los cuartos premios (78.477), lo cierto es que este número encabeza los dos primeros premios, el mencionado cuarto y otro de los quintos. Esto ha llamado inevitablemente la atención, al crearse una tendencia para describir la narrativa del sorteo en el año 2025.

Esta cifra ha sido la última del Gordo en una veintena de ocasiones, la última de ellas en 2020, cuando el primer premio lo ocupó el número 72.897. Poco antes, en 2018, el premiado fue el 03347. En cuanto al primer puesto de este año, el 79.432, muestra la misma terminación que en 1875 (07932).