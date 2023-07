Prohíben a la banda Ska-P tocar su tema 'Intifada' en un concierto en Alemania

La banda madrileña Ska-P ha denunciado que la Fiscalía de Múnich le ha prohibido tocar su mítica canción 'Intifada' de contenido propalestino en un concierto celebrado este sábado en la ciudad alemana.

Según asegura el grupo en su perfil oficial de Twitter, dos policías se dirigieron a ellos antes del concierto para indicarles que la canción era "delictiva", además les advirtieron de que, si la tocaban, serían detenidos tanto ellos como los organizadores del Tollwood Sommerfestival, celebrado en el Musik Arena de Múnich.

Ska-P ha publicado esta denuncia acompañada de un vídeo grabado en el propio concierto en el que se escucha a los propios músicos y a los espectadores corear el lema "Fredoom for Palestine". Además, uno de los componentes del grupo se tapó la boca con cinta aislante negra y ondeó una gran bandera de Palestina en el escenario.

"Lo mejor del concierto, el apoyo y el calor de nuestra gente. Gracias, peña", manifiesta la banda en uno de sus mensajes de Twitter.

Hoy la fiscalía de Múnich no nos ha permitido tocar “Intifada”. 2 policías nos han dicho antes del concierto que la canción era delictiva y si la tocábamos pararían el concierto y nos detendrían a todos, Musicos, técnicos y organizadores del festival.Tócate los … pic.twitter.com/YCzkXcYn92 — Ska-p (@skapoficial) July 15, 2023

La censura de esta canción es el resultado de las acusaciones de antisemitismo que habían circulado esta semana sobre la banda en Alemania. Ska-P, de hecho, publicó esta misma semana otro tuit en el que lamentaba: "Vaya, a estas alturas nos están tachando de antisemitas algunas malas lenguas en Alemania. No, no somos antisemitas. Desde nuestro ateísmo respetamos a todas las personas religiosas sea cual sea su religión, no a las religiones en sí, ya que creemos que jamás podrás crecer libremente si creces entre dogmas y adoctrinamientos. Nuestra canción 'Intifada' es una denuncia a la ocupación por parte del estado de Israel del pueblo de Palestino, a los asentamientos y robos de tierras, a la brutal segregación y a la negativa por parte del estado de Israel y sus socios de la creación de un estado palestino. Ser antisionista no es ser antisemita".

Letra de la canción 'Intifada'

Seis millones de judíos aniquilados de la forma mas cruel.

Un genocidio imperialista por ejércitos fascistas, de la historia hay que aprender.

Las víctimas se han convertido en los verdugos se vuelven del revés,

Colonizando territorios Palestinos, de nuevo atentando a la sensatez.

Muertos, muertos!!! ¿En nombre de quien?

Muertos, muertos!!! De Israel

Muertos, muertos!!! ¿En nombre de quién?

Muertos, muertos!!! De Yahvé

Que harías tú si te echaran de tu casa sin derecho a rechistar

Pisoteando tu cultura, sumergido en la locura por perder la dignidad.

Palestina esta sufriendo en el exilio la opulencia de Israel

Por un gobierno prepotente, preparado para la guerra, por tú ya sabes quien.

Muertos, muertos!!! ¿En nombre de quien?

Muertos, muertos!!! De Israel

Muertos, muertos!!! ¿En nombre de quien?

Muertos, muertos!!! De Yahvé

Piedras contra balas una nueva intifada en Cisjordania, en Gaza o en Jerusalén.

Ohh, quién podría imaginar oh...

Que David fuese Goliath

Ohh Intifada, Intifada

Ohh Intifada, liberación!

No confundas mi postura, soy ateo y no creo en ningún dios,

No diferencio a las personas por su raza, su cultura o su mierda de religión!

Sólo condeno el sufrimiento, la injusticia y el abuso de poder

Palestina es sometida a la mas terca de las guerras, la opulencia de Israel.

Muertos, muertos!!! ¿En nombre de quien?

Muertos, muertos!!! De Israel

Muertos, muertos!!! ¿En nombre de quién?

Muertos, muertos!!! De Yahvé

Piedras contra balas una nueva intifada en Cisjordania, en Gaza o en Jerusalén

Ohh, quién podría imaginar oh...

Que David fuese Goliath

Ohh Intifada, intifada

Ohh Intifada, liberación!