Rosalía estrena 'Hentai' canción de su álbum 'Motomami'

Rosalía ha estrenado este miércoles por la tarde 'Hentai' canción que pertenece a su nuevo álbum 'Motomami' que ve la luz este jueves 18 de marzo de marzo. La cantante no ha querido esperar los dos días que faltan para que los fans escuchen por primera vez esta nueva melodía.

Como ha hecho con las dos canciones que han precedido a ésta, Rosalía ha querido sacar el videoclip a la vez que la canción. Es una canción con un ritmo más lento y sensual que la artista ha querido reflejar en el vídeo que acompaña. Se ve una Rosalía muy femenina, con un estilismo americano en la primera parte con un vestido corto y luego apuesta por un corpiño de terciopelo medio desabrochado.

Sin duda, para Rosalía 'Hentai' tiene un significado muy sensual y sexual también. Como ella dijo en una entrevista, es más interesante lo que no es explícito ya que es dibujado y le resulta muy bonito. La letra de esta canción tiene un alto componente sexual pero es implícito y el videoclip corresponde a esa misma corriente.

Letra de 'Hentai'

Pa’ pero mírate

No pienses más

Na’ que pensar

Tan rico no puede ser

De cuero na’

Pero estoy encuerá’

Te quiero ride

Como a mi bike

Hazme un tape

Modo Spike

Yo la batí

Hasta que se montó

Lo segundo es chingarte

Lo primero es Dios

So, so, so, so, so, so good

Good, good, so, so, so good

So, so, so good, so, so, so good

So good, hmm, so good

Enamorada de tu pistola

Roja amapola

Crash esa ola

Casi me controla

Enamorada de tu pistola

Roja amapola

Crash esa ola

Casi me controla

Caro como que tiene

Un diamante en la punta

Siempre me pone

Por delante de esas putas

So, so, so, so, so, so good

Good, good, so, so, so good

So, so, so good, so, so, so good

So good, hmm

Bebé, te quiero comer ya, ya

Ya te quiero hacer hentai

Ya te quiero hacer hentai

Ya te quiero hacer hentai

Hacerte hentai

Hmm, hentai