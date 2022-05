'La canción que no quiero cantarte', el nuevo boom de Amaia y Aitana

Los fanáticos del mítico programa 'Operación Triunfo' están viviendo un sueño con la nueva canción a dúo de Amaia Romero, la ganadora del formato, y Aitana, la segunda clasificada. La cantante de Pamplona, lanza este viernes, 13 de mayo, Cuando no sé quién soy, su nuevo álbum de estudio y esta canción se trata de una de las más esperadas.

Cuatro años después de la final del talent que catapultó a la fama a las dos cantantes, se han juntado para interpretar un tema pop rock que recuerda a las típicas canciones ochenteras. 'La canción que no quiero cantarte' se ha convertido en un nuevo himno para los jóvenes y sonará en muchos locales de toda España.

De lo que más se habla, es de las frases que han regalado esta canción, que no tardarán en hacerse virales y pasar a la historia. Amaia ha apostado por una letras de desamor que será difícil sacarla de la cabeza. Tiene un toque gamberro y sus versos parecen sacados de un grupo en plena movida madrileña. El estribillo dice: "Quieres ser mi amigo, cómeme el higo. No van a volver a verte paseando conmigo. Quieres ser mi amigo, me meo contigo. No van a volver a verte paseando conmigo".

La canción es muy pegadiza y cuenta con una bailable melodía, una candidata perfecta para ser una de las canciones del verano de 2022. El videoclip estaba firmado por Canadá, nada menos que el estudio catalán responsable del famosísimo clip de Rosalía 'Malamente'. Lo mejor es que no acaban aquí los colaboradores, en los créditos se pueden ver a C.Tangana y Alizzz como co-autores, junto a Víctor Martínez y la propia Amaia.

El vídeo, dirigido por Virgil Jubero, bebe de una estética retro y algo decante, en el que se pueden ver radiocasetes, música de sintetizadores, y Amaia presenta un look de artista en sus peores momentos. Como se ha dicho antes, toda una alegoría al Madrid de los años 80.

La gran ausencia

La rapidez al hacerse viral, ha hecho que el videoclip no esté exento de críticas. En él vemos a Amaia como una chica yeyé que es perseguida por un Elvis Presley. Pero muchos se preguntan por dónde está Aitana. Aunque no esté presente en el rodaje del videoclip, su amiga Amaia quiso hacerle un guiño con el frasco de su colonia en algunos planos del tema.

Después de sus pasos por Operación Triunfo, estas chicas han tocado el cielo de la fama y Aitana acaba de comenzar el rodaje de una película para Netflix, que seguro no dejará indiferente a nadie.