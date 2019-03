Fallece Keith Flint, cantante de The Prodigy

Keith Flint, cantante del grupo británico The Prodigy, ha sido hallado muerto este lunes en su domicilio de Essex, Inglaterra.

Flint, de 49 años, se convirtió en una figura emblemática de la escena electrónica británica de los primeros 90, dominada por las raves (fiestas, en su mayoría ilegales, celebradas en el extrarradio de las ciudades) y el contundente estilo breakbeat, tras su incorporación como bailarín a la banda, originalmente formada por Liam Howlet. Rápidamente adquirió mayor peso en el grupo y pasó a desempeñar funciones de vocalista, prestando su voz a algunos de los éxitos más celebrados de The Prodigy, como Firestarter y Breathe, ambos incluidos en el tercer álbum del grupo, The Fat of The Land, que les reportó éxito mundial.

Con siete álbumes en su discografía, el último de ellos, No Tourists, publicado el pasado 2018, The Prodigy, aun lejos de la repercusión comercial de sus primeros tiempos, siguió al pie del cañón como máximo exponente del género, con permiso de The Chemical Brothers.

La policía de Essex confirmó esta mañana el aviso mediante llamada telefónica de un particular preocupado por el estado de salud de Flint, pero sin aportar más datos. Cuando ésta llegó al domicilio, encontró el cadáver del cantante, que podría haber fallecido, según los primeros indicios, por causas naturales.