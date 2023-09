"Expectativa vs realidad": El vídeo que muestra cuando sacamos al perro a hacer sus necesidades

Cuando nos imaginamos nuestra vida al lado de una mascota las imágenes que se nos suele venir a la mente es la primera vez que os veréis, los primeros paseos, los primeros juegos, etc, pero hay muchas situaciones que serán "expectativa vs realidad".

Este influencer conocido como @javiescu_ cuenta con 300.000 seguidores en la red social de Instagram, donde se encarga de crear contenido relacionado principalmente con su perrita Pepa. Uno de los vídeos más populares está relacionado con el momento en el que sacas a pasear a tu perro para hacer sus necesidades: "Cómo me imaginaba mi vida cuando tuviera un perro al sacarlo a pasear".

El vídeo muestra la expectativa del paseo como un momento tranquilo, de lo que se puede disfrutar y sin ningún tipo de complicaciones. Por el contrario, la realidad es bien distinta: "que vayas más despacio", "que no cague líquido, que no cague líquido", "no te reboces ahí por favor", "¿Qué te estás comiendo? abre la boca, ¿qué te comes?".

Aunque también hay momentos como cuando se encuentran con otros perros en el parque y surgen frases como "si es que son como niños eh?", "ven que te suelto un poco", "no hace nada".

El vídeo ha sido muy comentado en la red social de Instagram donde todos los propietarios de perros están de acuerdo con Javi: "a historia de mi vida paseando con mi Luna 😂😂😂 ve más despacio, qué comes, deja las palomas", "al cual. Menos lo de las bolsas. Nunca las olvidaba, por si las multas.. 😂😂😂 Ahora con esta nueva ley que se comenta por ahí, vamos a tener que llevar seguro, bolsas, correa, otra de repuesto, el dni del perro, la promesa escrita bajo notario de que nunca hemos mordido a nadie... 🤦 Pobres perrete, se lo están poniendo difícil para que los adopten", aprovechaba otro para hablar también de la Nueva Ley de Bienestar Animal.