Flytogether lanzará una campaña para dar visibilidad a la manera en la que vuelan los animales de compañía

Flytogether, el movimiento internacional que lucha por cambiar la cruel e injusta manera en la que son tratados todos los animales domésticos durante el transporte aéreo, lanzará el próximo 20 de julio la campaña online #NOSINELLOS donde se convocará a toda la comunidad online de Flytogether a compartir una foto de ellos con sus animales con el hashtag #NOSINELLOS y la etiqueta de Flytogether. La campaña se llevará a cabo en Instagram, Facebook, Twitter y TikTo con el fin de dar a conocer en España y dar visibilidad a la dramática situación actual de la manera en la que vuelan los animales de compañía y cómo son tratados en los aeropuertos. El próximo 29 de Setiembre entrará en vigor la Ley Administrativa de Bienestar Animal Española que permitirá legalmente exigir el cumplimiento de nuestras reivindicaciones.

¿Cuál es el problema real del transporte aéreo de animales domésticos?

"Las aerolíneas y aeropuertos con la colaboración de las empresas de transporte de animales están vendiendo una falsa realidad de la que muchas se lucran y en la que nadie prioriza el bienestar de los animales porque no existe responsabilidad legal. La gente debe saber que el vuelo termina en tragedia mucho más a menudo de lo que la mayoría se imagina y los accidentes con resultado de muerte, heridos o perdidos son muchísimo más elevados de lo que nos hacen creer. La casi totalidad de las defunciones son causadas por asfixias, golpes de calor, fallos cardíacos y síntomas relacionados con la ansiedad. Por otro lado ninguna aerolínea tiene la obligación de asumir ningún tipo de responsabilidad en caso de accidente, no existen protocolos establecidos de actuación, las autoridades aeroportuarias nunca ofrecen colaboración y en la mayoría de los casos los trabajadores que gestionan a los animales no pertenecen a las aerolíneas sino a empresas subcontratadas que carecen de experiencia y empatía en manejo de animales" afirmaba Sonia Aguado a través de una nota de prensa.

Objetivos de Flytogether

-Convencer a las aerolíneas para que modifiquen un área en la cabina para ellos y sus acompañantes -respetando la seguridad y comodidad del resto del pasajero. Esto se realizaría creando una zona específica donde poder situar al animal pero con el tutor al lado. Solo así se podrá conseguir que todos los animales domésticos (no solo los perros) puedan viajar en cabina con sus tutores.

-Crear protocolos aeroportuarios para la gestión de animales de compañía durante embarque y desembarque y en caso de accidente.

-Actualizar la legislación internacional del Convenio de Montreal 1999 para que se les incluya como seres sintientes.

-Desarrollar una propuesta alternativa para volar juntos en cabina que sea lo suficientemente buena para convencer a las aerolíneas de hacer el cambio.

-Establecer mesas de trabajo con profesionales del sector.

-Obtener el mayor apoyo internacional posible a través de las redes sociales y de la prensa hasta volverse viral y ganar credibilidad a la hora de presentar la propuesta a aerolíneas y gobiernos.

-Presionar y colaborar con los gobiernos para iniciar un Proyecto de Ley Internacional.