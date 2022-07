Una elefanta ve que su cría "duerme", se asusta y avisa a los cuidadores de que algo no va bien

El zoológico de Praga nos ha dejado unas imágenes de lo más curiosas al ver cómo una mamá elefante vio que su cría estaba durmiendo de una forma demasiado profunda y hasta pensó que quizás le habría pasado algo. En el vídeo grabado por uno de los turistas que visitaban las instalaciones se aprecia cómo la cría de elefante está dormida en el césped y respira tranquilamente.

La madre intenta por todos los medios despertar a su cría con la trompa mientras olfatea a su alrededor para comprobar que todo está bien. Sin embargo, tras varios minutos intentando que el pequeño elefante se despierte, los cuidadores del zoo tienen que entrar en acción para comprobar que realmente no hay ningún problema con el bebé.

Todo estaba bien

Cuando los tres cuidadores entraron al espacio donde estaban la elefanta con su cría, uno de ellos intentó despertarla dando suaves golpes en el trasero, pero inicialmente parecía que tampoco iba a funcionar, hasta que finalmente el pequeño elefante se despertó de golpe y corrió hacia donde estaba su madre, la cuál pareció agradecer a los cuidadores el gesto.

Los internautas opinan en las redes sociales que: "Eso demuestra lo bien que están esos ejemplares en ese zoo. Ya que mamá confía en sus cuidadores como para que le apoyen a checar a su bebé y bebé duerme plácidamente sin temor a nada en cualquier área de su hogar". Mientras que otros opinan también que: "Cuando era una niña de 6 años me llevaron en la escuela al zoológico!! Me sentí mal hasta hoy de grande tuve una hija hermosa, jamás la llevé porque ellos tienen que ser libres. Respetemos la tierra nuestro hogar!! Los zoológicos no deben existir".