Científicos y médicos piden frenar cambios que “debilitarían” el control de pesticidas en la UE

Un amplio grupo de miembros de la comunidad científica y médica ha trasladado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, un llamamiento para que se rechacen las modificaciones incluidas en el borrador del Omnibus Simplification Package que afectan al Reglamento (CE) 1107/2009, la norma que regula la aprobación de sustancias activas y la autorización de productos fitosanitarios en la Unión Europea. En su escrito advierten de que los cambios propuestos “socavarían” la capacidad de la UE para reaccionar ante riesgos que solo se evidencian cuando los pesticidas ya están en uso generalizado, y abrirían “lagunas” que mantendrían en el mercado sustancias con riesgos reconocidos.

Qué piden y por qué

El documento subraya que el sistema de control debe apoyarse en evaluaciones previas a la comercialización basadas en la evidencia científica más reciente y en escenarios realistas (incluyendo exposición crónica y mezclas), y en mecanismos sólidos de revisión para retirar o restringir sustancias cuando emergen nuevos datos. Scientific-Statement-on-pestici…

Entre los puntos que consideran más “alarmantes” del borrador legislativo, los firmantes señalan, en primer lugar, la posible eliminación de la revisión periódica obligatoria —cada diez años— de las sustancias activas (artículo 20), una salvaguarda que consideran esencial para detectar daños que no siempre afloran en los ensayos previos y que pueden manifestarse con el uso real en el campo. También advierten del riesgo de ampliar hasta 36 meses el periodo de “gracia” que permitiría seguir utilizando sustancias ya consideradas demasiado tóxicas, una prórroga que, a su juicio, prolongaría innecesariamente la exposición de agricultores, consumidores y ecosistemas cuando existen evidencias de un riesgo inaceptable. Además, alertan de que relajar los requisitos para la autorización de productos comerciales (plant protection products) por parte de los Estados miembros podría dificultar que se incorpore la evidencia científica más actual sobre peligrosidad, abriendo la puerta a evaluaciones basadas en conclusiones desfasadas.

El texto añade que, más allá del Omnibus, la regulación debería reforzarse para evaluar mejor mezclas de pesticidas, ampliar pruebas de toxicidad (incluida neurotoxicidad y desarrollo), mejorar el análisis de exposición no solo por vía alimentaria y potenciar sistemas de monitorización ambiental y biomonitorización humana. Scientific-Statement-on-pestici…

Entidades españolas que participan en la iniciativa

Entre los firmantes figura participación española a través del investigador Manuel E. Ortiz Santaliestra, vinculado al Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), un centro impulsado por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM).