Alianza entre Moeve y GreenYellow para impulsar la descarbonización del sector industrial

Los directivos de ambas compañías, Carlos Barrasa y Anne de Bagneux, durante la rúbrica del acuerdo.

Moeve refuerza su apuesta por la descarbonización industrial al incorporar a GreenYellow como socio estratégico para ampliar su oferta de soluciones energéticas integrales dirigidas a clientes industriales. La alianza permitirá acelerar proyectos de eficiencia energética, generación renovable y electrificación, al tiempo que facilita la inversión necesaria para modernizar activos y reducir emisiones en plantas y procesos productivos.

Gracias a la experiencia internacional de GreenYellow en el desarrollo y financiación de proyectos industriales, los clientes de Moeve podrán acometer la renovación de sistemas de generación, desplegar almacenamiento energético o implantar infraestructuras de recarga eléctrica para flotas, entre otras soluciones. El objetivo es claro: disminuir la huella de carbono y avanzar hacia una movilidad más sostenible sin comprometer la competitividad.

Moeve amplía su porfolio con electricidad renovable, biometano y HVO, además de servicios orientados a optimizar el coste energético

La energética, que ya progresa en la descarbonización de sus propios Energy Parks y plantas químicas, complementa así una propuesta consolidada para el sector industrial, al que provee desde hace años soluciones en gas y electricidad. Con esta alianza, Moeve amplía su porfolio con electricidad renovable, biometano y HVO, además de servicios orientados a optimizar el coste energético de las operaciones.

“Alianzas con socios estratégicos como la que presentamos hoy con GreenYellow nos permiten seguir dando lo mejor a nuestros clientes para acompañarlos en su descarbonización”, ha subrayado Carlos Barrasa, vicepresidente ejecutivo de Commercial & Clean Energies de Moeve. “A través de una oferta integral y personalizada, avanzamos juntos en la transición energética de un sector clave como el industrial”.

Desde GreenYellow, su presidente no ejecutivo en España, Marcelino Oreja, ha destacado que la colaboración “refuerza nuestra ambición de acompañar a la industria con soluciones concretas, financiables y adaptadas a cada realidad operativa”, combinando capacidades en eficiencia, renovables y almacenamiento. En la misma línea, Anne de Bagneux, directora comercial del grupo, ha señalado que estas alianzas son “clave para impulsar el crecimiento en Europa y escalar soluciones que ya demuestran su valor”.

La operación se enmarca en la estrategia Positive Motion 2030 de Moeve, con la que aspira a liderar la producción de moléculas verdes en Europa —biocombustibles de segunda generación y derivados del hidrógeno verde— para descarbonizar sectores de difícil electrificación como la industria y el transporte pesado. A ello se suma el despliegue de una red de recarga ultrarrápida en España y Portugal, pieza clave para acelerar la transición energética del tejido productivo.