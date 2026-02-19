Statkraft pone en marcha su primer proyecto de apivoltaica

En el emplazamiento de la planta solar Talayuela II, la compañía instala hasta 200 colmenas de abeja reina con el objetivo de favorecer su cría

Statkraft, primer productor renovable de Europa y líder en el mercado de PPAs, ha puesto en marcha ‘La granja de las abejas’, su primer proyecto de apivoltaica -combinación de apicultura y energía fotovoltaica-, en la planta solar Talayuela II, ubicada en la provincia de Cáceres.

Esta novedosa iniciativa tiene como objetivo favorecer la cría de abeja reina, estableciendo un nuevo núcleo de reproducción, para así hacer frente a las pérdidas de población de este insecto que se ve afectado por las sequías extremas. Cabe destacar el importarte papel que desempeñan las abejas reina en los ecosistemas, ya que lideran a las abejas obreras que son polinizadoras esenciales. El 90% de las plantas con flores y el 75% de los cultivos alimentarios requieren de esta polinización.

Las plantas solares, que se ubican en entornos naturales, son zonas libres de pesticidas, por lo que se convierten en un refugio para la abeja reina y el resto de las poblaciones de abejas. Además, la planta Talayuela II, ubicada en el municipio extremeño del mismo nombre, está plenamente integrada en el ecosistema de la dehesa extremeña, de gran valor ecológico.

Statkraft destina para este proyecto una superficie de 3.000 metros cuadrados dentro del terreno que ocupa la planta donde se han instalado hasta 200 colmenas, con las que se podrá suministrar abejas reina a nuevos núcleos de apicultores locales que hayan sufrido pérdidas en los recientes años.

Proyectos Apícolas Apivoltaicos

Para llegar a cabo este proyecto, Statkraft cuenta con la colaboración de la entidad Proyectos Apícolas Apivoltaicos, del maestro apicultor Álvaro Garrido, referente europeo en proyectos sostenibles de apicultura y fotovoltaica. Esta empresa está especializada en crear entornos seguros para las abejas en los espacios destinados a la producción de energía renovable, con el objetivo de reducir su mortalidad y mejorar su reproducción.

Gracias a esta iniciativa, se podrá conocer el comportamiento ecológico y biológico de estos insectos en la planta solar. Para ello, se analizarán los beneficios directos e indirectos que su presencia aporta al entorno, tales como la mejora de la biodiversidad, la polinización de especies vegetales, así como su contribución al equilibrio del ecosistema local.

En el marco del proyecto, se contempla la organización de formaciones a nivel local para formar a futuros apicultores de la zona, con el propósito de crear un nuevo nicho de empleo.

Talayuela II: sostenibilidad ambiental y desarrollo local

La planta Talayuela II, en operación desde 2023, cuenta con una potencia instalada de 44,5 MW, y produce energía limpia, autóctona y asequible para cerca de 34.000 familias, evitando la emisión a la atmósfera de más de 20.000 toneladas de CO2 al año. Para su desarrollo, Statkraft destinó una inversión de más de 34 millones de euros y creó más de 200 empleos durante su construcción, involucrando a las empresas locales y priorizando la contratación de población local: 69 vecinos de Talayuela trabajaron en su construcción.

Esta instalación renovable es, además, un referente ambiental. Durante su construcción se llevó a cabo un seguimiento exhaustivo para la reutilización y el reciclaje de los materiales y los residuos con el objetivo de promover la economía circular, logrando reciclar y valorizar el 90% de los residuos generados.

Desde el punto de vista ambiental, la compañía cuenta con un Plan de Integración Medioambiental con actuaciones encaminadas a minimizar los impactos y promover la protección de la biodiversidad. Destacan medidas como la protección de las encinas; la plantación de una pantalla vegetal de especies autóctonas a lo largo del vallado; la construcción de una charca de 5.000 m² para fomentar la reproducción de aves como el abejaruco y el avión zapador; la instalación de cajas nido; y refugios para lechuzas, cernícalos, reptiles y artrópodos.

La innovación es también un importante factor en Talayuela II, ya que aquí tramita la empresa uno de sus primeros proyectos de almacenamiento energético. Consistirá en la instalación de un sistema de baterías de 23,87 MW de potencia instalada y una capacidad de descarga de 2 horas y 47,74 MWh hibridado a la planta solar. Este sistema permitirá gestionar la energía de la planta con mayor eficiencia y fomentará la seguridad y garantía de suministro.

Extremadura, referente renovable

Statkraft mantiene su apuesta por Extremadura como región clave en el desarrollo de energías renovables. Además de las instalaciones que tiene en operación -Talayuela Solar y Talayuela II- avanza en la tramitación de cuatro plantas que forman el clúster Zajuril, en los municipios de Ahigal, Cerezo, Coria, Guijo de Coria y Calzadilla, y que sumarán una potencia total de 492 MW, suficiente para abastecer a más de 340.000 hogares y generar alrededor de 1.500 empleos durante su construcción.

Statkraft acompañará la puesta en marcha de estas instalaciones con un plan de acción basado en las áreas clave: socialización de la energía, dinamización empresarial, formación y un plan ambiental y cultural. Con estas acciones, la compañía refuerza su compromiso con la sostenibilidad y el impacto positivo en el territorio.