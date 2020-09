Peugeot actualiza su 5008, su SUV de mayor tamaño, con los mismos argumentos del 3008

El Peugeot 5008, el SUV de 4,64 m de largo que dispone de siete plazas, recibe una actualización de mitad de vida comercial que, principalmente, se plasma en los cambios de aspecto de su carrocería que se concentran en la zona frontal. Como en el Peugeot 3008, esta área tiene un tratamiento específico en el caso de las versiones GT.

En términos funcionales, los faros incluyen tecnología LED para todas las versiones y una nueva firma lumínica. En los GT todas las funciones LED e incluyen un modo niebla que hace innecesario el faro específico para esta función. También los pilotos son con LED que se disponen en forma de garras 3D.

En los Peugeot 5008 GT las llantas de 19” tienen un diseño novedoso. Estas versiones pueden incorporar un acabado nuevo que se denomina Black Pack. Utiliza numerosos elementos, sobre todo de la carrocería, de calor negro brillante.

En el habitáculo se usa una instrumentación que proporciona mayor contraste y, así, mejor lectura, en tanto que la pantalla central es más grande. Hay una nueva distribución de tapicerías en función de los niveles de acabado, así como inserciones de madera y cromadas en los GT, que también reciben retrovisores sin marco.

En cuanto a la nueva tecnología incorporada con esta actualización, la estrella es el Night Vision, un sistema que permite detectar con una cámara infrarroja seres vivos hasta 250 m por delante del coche, más allá del alcance de la luz. Sin embargo, también incorpora un control de velocidad de crucero con función Stop and Go si tiene la caja automática EAT8 que, junto al asistente de posición en el carril, posibilita un cierto grado de conducción semiautónoma. También el freno de emergencia de última generación es capaz de detectar peatones y ciclistas, de día y noche, entre 5 y 140 km/h y el sistema de reconocimiento de señales ya lee las de stop, dirección única, prohibición de adelantar, etc.

Para cargar los dispositivos móviles -los teléfonos pueden conectarse con protocolos Apple CarPlay y Android Auto- hay una superficie inalámbrica y dos nuevos puertos USB en la parte posterior del Peugeot 5008 que se suman a la delantera.

En cuanto a la gama de motores, no hay cambios, con los PureTech de 1,2 litros y 130 CV con cajas manuales y automáticas; y los 1.6 de 180 CV., sólo con la segunda, la EAT8. En Diesel, el 15 BlueHDI de 130 tiene la misma combinación de cambios que el de potencia equivalente de gasolina, y mientras que el de 180 CV, al igual que el PureTech, sólo dispone de cambio automático. La oferta no contempla ningún tipo de electrificación.

La redistribución de la oferta pasa por la estratificación en tres niveles principales, Active, Allure y GT, a los que se suman pasos intermedios que se denominan Pack. El más alto, por tanto, sería el GT Pack.