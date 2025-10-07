De las costureras a la IA: la factoría Carrocerías de Renault cumple 60 años

La factoría de Carrocerías de Renault en Valladolid celebra en 2025 seis décadas desde su inauguración en 1965, consolidándose como un pilar fundamental en la industria automovilística española y europea. En estos 60 años, esta planta ha fabricado piezas para 35 modelos del Grupo Renault, desde los emblemáticos R-4 y Alpine hasta los más recientes Symbioz y Captur, adaptándose a la evolución tecnológica y a las nuevas demandas del mercado.

Con una plantilla superior a 1.200 trabajadores de un total de 8.000 empleados que Renault tiene en España, la factoría vallisoletana incluye a tres generaciones de familias que han trabajado en este centro desde los tiempos en que operaba bajo la denominación Fabricación de Automóviles S.A. (FASA) Renault. El 21 % de los empleados son mujeres, reflejando un compromiso con la diversidad en el sector.

Según José Martín Vera, director industrial de Renault Polo Iberia, el Grupo Renault produjo en 2024 un total de 2,4 millones de vehículos a nivel mundial, de los cuales el 14,5 % se fabricaron en España. Además, España concentra la producción de la mitad de los vehículos eléctricos de la corporación, lo que subraya la posición estratégica del país en la industrialización de nuevas tecnologías del automóvil.

El desarrollo tecnológico desde 1965 hasta la actualidad

Desde sus inicios en 1965, la factoría ha experimentado una transformación significativa, pasando de procesos manuales —como la confección artesanal de los asientos por parte de costureras— a la implementación de técnicas avanzadas que integran la Inteligencia Artificial (IA) para el control de calidad. Esta evolución refleja el compromiso con la innovación, la automatización y la mejora continua en la producción.

Diego Paulini, director de la factoría vallisoletana, ha destacado que la fábrica ha elaborado los conjuntos carrocería de 35 modelos diferentes, incluyendo los últimos lanzamientos como Austral, Rafale, Captur, Espace y Symbioz. La diversidad de modelos fabricados demuestra la flexibilidad y capacidad tecnológica de la planta para adaptarse a distintos requisitos y segmentos del mercado.

Producción y capacidades de la planta en 2024

En 2024, la facturación de la planta vallisoletana refleja su magnitud industrial con la producción de más de 193.000 baterías, 37 millones de piezas embutidas, más de 2 millones de componentes plásticos inyectados y 670.000 paragolpes, según datos facilitados por los responsables del centro.

La factoría cuenta con varias áreas especializadas para la fabricación de componentes, entre ellas el taller de embutición, el más veterano de la planta, que produce más de 300 referencias para Renault y otras firmas; el taller de inyección de plásticos, donde se elaboran más de 60 piezas diferentes; y el área de soldadura automatizada, equipada con 140 grandes robots que garantizan una producción precisa y eficiente.

Automatización y nuevas tecnologías

Las modernas instalaciones de la factoría combinan el trabajo de operarios con la presencia de robots industriales de grandes dimensiones, carretillas de guiado automático (AGV) y aplicaciones de Inteligencia Artificial en distintos procesos. Estas tecnologías mejoran no solo la eficacia productiva, sino también la seguridad laboral, permitiendo que las tareas repetitivas y más peligrosas sean desarrolladas por maquinaria avanzada.

Además de la producción tradicional, la factoría integra un proyecto de economía circular llamado Refactory Valladolid, inaugurado en 2024, que se dedica a la reutilización y reacondicionamiento de vehículos de segunda mano. Según Álvaro Jiménez, subdirector de la factoría, este centro ha gestionado ya más de 4.000 coches en 2025 y se prevé alcanzar los 6.000 a finales del año, ofreciendo vehículos con "una calidad premium, un precio competitivo y un plazo de entrega muy optimizado" tras 14 días de proceso.

El papel de España en la fabricación de vehículos híbridos y eléctricos de Renault

España se posiciona como un hub fundamental para la producción de vehículos eléctricos e híbridos dentro del Grupo Renault, con la factoría de Valladolid a la cabeza en tecnología e innovación. La mayoría de los vehículos fabricados en España incorporan al menos una tecnología híbrida, garantizando el cumplimiento de las normativas medioambientales y la demanda creciente del mercado por automóviles más sostenibles.

La planta de baterías, ubicada en el área donde se fabricaba el Renault Twizy —el primer vehículo eléctrico ligero de la marca—, ha incrementado notablemente su producción, acercándose a las 200.000 unidades en 2024. Este dato confirma la apuesta del grupo por la electrificación, con procesos industriales avanzados y gran capacidad para la fabricación de componentes clave en estos vehículos.

El Grupo Renault y su presencia industrial en España

Renault es uno de los mayores grupos automovilísticos con presencia en España, donde tiene instaladas diversas plantas productivas y una fuerza laboral que supera los 8.000 empleados. Además de Valladolid, destacan centros en Palencia, Sevilla y Barcelona, entre otros.

La factoría vallisoletana forma parte de esta red industrial que promueve la innovación tecnológica, la eficiencia productiva y la sostenibilidad ambiental. José Antonio León, director de Comunicación de Renault Group España, ha definido esta planta como una instalación "puntera" que contribuye a la mejora del polo industrial español. "Carrocerías no solamente tiene un gran pasado y una gran historia, sino que tiene mucho futuro", añadió en la celebración del 60 aniversario.