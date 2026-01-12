DS Automobiles presenta en el Salón de Bruselas el prototipo Taylor made para el Nº4
Novedades
DS Automobiles ha presentado en el Salón del Automóvil de Bruselas el prototipo Taylor made en el modelo DS N°4, diseñado en colaboración con el nuevo piloto del equipo DS Penske, Taylor Barnard, que compite defendiendo las siglas de la marca francesa en la Fórmula E.
DS traslada a la carretera el ADN de su Fórmula E con los Performance Line
Basada a partir de la línea DS Perfomance del Nº4, uno de los modelos con más peso en la marca debido a su amplia gama electrificada (incluye variantes en modalidad híbrida, eléctrica e híbrida enchufable), el nuevo diseño avanza hacia una visión 'futurista' de la marca, a la par que busca ensalzar las máximas prestaciones tecnológicas.
Este concepto presenta un imponente N°4 en el centro de una parrilla, realzado por una firma luminosa fiel al modelo de producción y faros con un diseño pixelado para un aspecto futurista y de alta tecnología.
Basado en este espíritu, el DS Taylor made N°4 Concept muestra cuatro representaciones basadas en titanio, un material ligero y duradero que es "símbolo de competencia y exclusividad", según explica la compañía. Entre las tonalidades de color, la entidad francesa ha presentado las versiones titanio puro, liquid titanium, craft titanium y titanio negro para este prototipo.
De igual forma, DS ha añadido detalles en oro claro, el color identificativo de DS Performance y la firma del tope de gama de la marca gala en los retrovisores, las tapas centrales de las ruedas, la insignia en relieve del capó y la consigna del concept en el portón trasero. Igualmente, el número 77 -el favorito del piloto Taylor Barnard- aparece de forma sutil en el capó.
También te puede interesar