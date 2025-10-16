Elroq, el SUV compacto eléctrico con el que Skoda marca su camino hacia el futuro

La estrella para Skoda en este 2025, el año en el que la marca checa cumple su 130 cumpleaños -nació en 1985 como fabricante de bicicletas y en 1905, construcción de motocicletas mediante, ya lanzaron su primer automóvil, el Voiturette A-, es el Elroq.

Es éste un SUV compacto eléctrico basado en la plataforma MEB del grupo industrial al que pertenece la marca, con una carrocería de 4,49 m de largo y cuya comercialización se inició en enero con dos versiones y que, a lo largo del año ha sumado dos más.

La base técnica del Elroq es la plataforma MEB del grupo Volkswagen, lo que supone que en el caso de las versiones con un único motor éste se sitúa en el eje trasero.

Entre sus posibles rivales estarían los Audi Q4, Cupra Tavascan y Volkswagen ID.4, con los que comparte la base técnica, incluso con el Enyaq de Skoda. También serán alternativas al Elroq los Kia e-Niro, KGM Korando e-Motion, BYD Atto3, Omoda 5 EV, Leapmotor B10, MG MGS5, Smart #3, Peugeot E-3008, Jeep Compass, Volvo EX40, BMW iX1, Mini Countryman, Mercedes-Benz EQA, Ford Explorer, Renault Scenic, Nissan Ariya o Lexus UX, entre otros.

Actualmente la gama del Skoda Elroq queda conformada por cuatro niveles de potencia -170 CV (125 kW), 204 CV (150 kW), 286 CV (210 kW) y 340 CV (250 kW), con un motor síncrono en el eje trasero las tres primeras y uno en cada eje, el delantero asíncrono, en la última-; combinados con cuatro capacidades de batería con celdas con química NMC y de 400 voltios -55, 63, 82 y 84 kWh- y autonomías que oscilan entre los 375 y 581 km. Esas baterías recibir potencias de carga corriente continua comprendidas entre los 145 y 185 kW, mientras que con alterna puede usar hasta 11 kW.

Este 60, tanto con la equipamiento estándar como con el nivel Sportline, han sido el último en sumarse a la oferta del Elroq y, en unos meses, será el único escalón básico, por potencia, de la gama.

El Elroq 60, el recién llegado

La última variante en incorporarse, junto a la RS de mayor potencia, ha sido la 60 de 204 CV (150 kW) y con batería de 63 kWh que homologa una autonomía WLTP de 428 km, que es la hemos podido conducir en este primer acercamiento al Elroq. A corto plazo se convertirá, con la descontinuación de la 50 de 170 CV (125 kW), en el escalón básico de la oferta de este Elroq.

Como ocurre con la 85, que es la más potente con un único motor síncrono de imanes permanentes -por encima quedaría la mencionada RS, que es la única hoy a la venta con un motor asíncrono adicional en el eje delantero-, está disponible con dos niveles de equipamiento: básico y Sportline. Este se distingue por la inclusión en la carrocería de elementos pintados en negro brillante como las carcasas o llantas de 20", aunque en opción puede llevar de hasta 21" y con neumáticos 235/45 R21, como el RS, e independientemente del motor con el que se combine.

Los neumáticos de este Sportline parecen, a priori, un tanto excesivos, ya sea por sección como por el diámetro de la llanta en la que se montan, para un coche de 204 CV (150 kW) y por debajo de las dos toneladas.

A estos elementos que le dan un aspecto más deportivo y, en línea con él, tiene detalles en el interior como el volante de tres radios, costuras en las tapicerías o, embellecedores específicos. Asimismo, un chasis adaptado -suspensión, neumáticos, dirección, etc- que define su distinto comportamiento dinámico.

A la intrínseca agilidad en recorridos urbanos que le otorga su reducido radio de giro -9,3 m para 180º-, estos Sportline suman muelles más cortos y una amortiguación mucho más firme que la estándar -como opción extra existen los amortiguadores regulables en hasta 15 niveles-, lo que si bien se percibe por sus ocupantes cuando el asfalto no tiene un estado impecable o en los guardias tumbados, en forma de cierta rudeza, le proporciona unos movimientos muy contenidos de carrocería en los cambios de dirección, por ejemplo.

La dirección en estos Elroq puede ser de tipo progresivo como alternativa a la estándar, lo que permite un mejor manejo en curva, por ejemplo.

También lo marca la dirección, que es de tipo progresivo - cambia la relación del volante con las ruedas según el ángulo que toma aquel-, de modo que hay que mover menos el volante para tomar una curva, particularmente si es cerrada, que con la estándar.

Otro aspecto diferenciador de los Elroq Sportline es que son los únicos, junto al RS, que disponen de levas en el volante para permitir al conductor elegir entre tres niveles de frenada regenerativa, además de un modo automático. Estas levas sólo son funcionales cuando con el pequeño selector del cambio elegimos la posición D. Adicionalmente a ésta, y como otros Elroq, también tiene una B y que, en la práctica, equivale a la retención intermedia seleccionada con las levas y que se produce cuando dejamos de acelerar.

Las levas del volante son tal cual las del Elroq RS en el 60 Sportline. Permiten controlar la frenada regenerativa con tres ajustes de intensidad.

En cuanto al pedal del freno, tiene una cierta esponjosidad a lo largo de toda su carrera, aunque esto no tienen nada que ver con que el equipo de frenada esté compuesto por discos en el eje delantero y tambores en el trasero, tal como es habitual en los eléctricos con esta plataforma MEB, sea de la marca que sean.

Con esa cifra de potencia de su motor, tan estandarizada en su segmento, el Elroq 60 Sportline se mueve con suficiente soltura incluso cuando hay que superar un puerto de montaña o realizar un adelantamiento en una carretera con un carril por sentido. También al circular por vías rápidas -podría llegar hasta a 160 km/h, como el Elroq 50 y a diferencia del resto que alcanzan 180 km/h-, donde el mayor reto que puede encontrarse, que no es otro que incorporarse a ellas desde un carril de aceleración, se resuelve con enorme facilidad.

El consumo se muestra en la pantalla central, tan polivalente que sirve hasta para controlar la climatización del Elroq.

En cuanto a su consumo, en nuestro trayecto, con aproximadamente un 20 por ciento del tiempo por ciudad y un 80 por autopista, conseguimos dejar el ordenador de viaje en 20,8 kWh/100 km. Se trata de un gasto razonable y que permitiría, en el caso de agotar la batería, acercarse a unos 300 km de autonomía entre cargas.

De puertas adentro

Los asientos delanteros del acabado Sportline, incluso en el caso del Elroq 60, son semejantes a los del RS, es decir, los más deportivos en cuanto a su apoyo lateral del cuerpo. Tienen una banqueta larga, como también lo es el respaldo, en el que se integra el apoyacabezas. Cuenta con regulaciones eléctricas, memorias, masaje, calefacción...También son generosos los traseros en cuanto a dimensiones.

Entre las mejores sorpresas de la conducción del Elroq 60 Sportline está lo que suman estos asientos, por apoyo lateral o confort, entre otras aportaciones.

En el puesto de conducción llama la atención una instrumentación de muy pequeño tamaño, de sólo 5", con información que se complementa con un head-up display con numerosa información. También tiene una pantalla central de 13" para el sistema de infoentretenimiento. Desde ella puede realizarse el control de la climatización, que es bizonal, además de otra considerable cantidad de funciones.

Como en otros coches con la misma plataforma, la pequeña instrumentación es impropia de este Skoda.

En cuanto a habitabilidad, este SUV destaca fundamentalmente por su espacio para las piernas atrás frente a otras opciones, aunque también por la cota vertical se sitúa entre los mejores. La anchura delante está por encima de la media, al contrario de lo que ocurre con la trasera, de modo que está entre los menos propicios para tres ocupantes en las plazas traseras entre los compactos de tamaño de carrocería parecidos. Aquí, ni se dispone de regulación longitudinal ni de reclinación de respaldos.

Con el espacio longitudinal de que dispone el Elroq, según nuestras mediciones, se convierte en un rival de cuidado no sólo para coches de tamaño parecido, sino incluso para su hermano mayor el Enyaq.

Lo contrario ocurre con el volumen de maletero, con 412 litros según nuestras mediciones, si bien hay muchos con más capacidad en este espacio de carga incluso con la misma plataforma, como los Q4, ID.4 o Tavascan, así como los iX1, E-3008 o Compass. Destaca por los recursos útiles con los que cuenta, como una red en la bandeja ocultaequipajes que puede resultar muy práctica para situar alguno de los cables de carga. Igualmente puede tener barreras con velcro que se sitúan en la moqueta del piso para separar objetos, iluminación, toma de 12 voltios, etc.

Apreciamos un volumen de maletero discreto en el Elroq, aunque con abundantes recursos funcionales que no son frecuentes entre la competencia.

Todos los precios del Skoda Elroq

El precio de tarifa del Elroq 50, antes de cualquier tipo de descuento, es de 34.530 euros y el del 60 que lo reemplazará de 38.340 euros, que sube a 41.430 si se opta por el acabado Sportline. En cuanto a los 85 suponen 43.530 euros, 46.130 si es el Sportline. Pueden rebajarse unos 8.000 euros si se paga al contado y hasta 12.000 si se financian, de modo que son precios muy competitivos frente a otras opciones.

Por ahora, el único Elroq con tracción total es el RS que, consecuentemente, también se sitúa como el más potente de la gama y el más costoso.

El tope de la gama es el RS, que tiene un precio de tarifa de 51.430 euros, el más elevado de la familia.