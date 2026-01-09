España cierra 2025 con menos fallecidos en siniestros de tráfico en vías interurbanas que 2024: 1.119

Los datos, recogidos por la Dirección General de Tráfico (DGT), que corresponden a siniestros mortales ocurridos entre las 00:00 horas del 1 de enero y las 23:59 horas del 31 de diciembre de 2025 y a víctimas fallecidas en el momento del siniestro o en las 24 horas posteriores., revelan que el año pasado fallecieron un total de 1.119 personas en accidentes producidos en vías interurbanas. Son 35 fallecimientos menos que en el año 2024, un 3 por ciento menos, de modo que 2025 aporta el segundo valor más bajo desde 1960, sólo mejorado. En el análisis del Ministerio del Interior no se tienen en cuenta las cifras de 2019 y 2020 por el impacto distorsionador que produjo la pandemia.

Además, se contabilizaron 4.936 personas que sufrieron heridas graves como consecuencia de estos accidentes y que requirieron hospitalización.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue el responsable de exponer los datos de siniestros mortales en accidentes de tráfico en la sede de la DGT.

Estas cifras se producen cuando se aumentan en mayor medida los desplazamientos: el crecimiento estimado de largo recorrido fue de un 3,39 por ciento, hasta alcanzar los 478,56 millones de movimientos, lo que supone un récord absoluto para nuestro país. Esto supone que la tasa de siniestros por millón de desplazamientos cae a 2,1, el valor más bajo obtenido desde que se registran datos.

Menos accidentes en vías rápidas

En 2005 se contabilizaron 36 días sin víctimas, superando así los 28 de 2024; mientras que la mayor caída de siniestros se ha producido en vías de alta capacidad, con 30 fallecidos menos (298), lo su supone una disminución mayor que la del resto de vías interurbanas, con 5 menos (el total fue de 821). Esto revela que tres de cada cuatro fallecidos en accidente de tráficos se producen en vías con un único carril por sentido.

En cuanto a la causa más frecuente de estos siniestros es la salida de la vía, seguida de las colisiones frontales -respectivamente, originaros 481 y 237 muertes- mientras que son los turismos, con un total de 531 fallecidos, un 47 por ciento del total, los vehículos en los que se producen más accidentes luctuosos. Son 22 menos que los de 2024.

Igualmente, descienden los fallecidos que viajaban en furgonetas: fueron 55 víctimas mortales en 2025, también 22 menos que el año anterior. En accidentes de autobuses sólo hubo dos personas fallecidas.

En cuanto a los motoristas, considerados usuarios vulnerables, fueron 304, los fallecidos, cinco más que en 2024. De ese total, 72 fueron como consecuencia de accidentes en vías rápidas con más de un carril por sentido, lo que rebaja un 11 por ciento las cifras interanuales. Por el contrario, en vías convencionales las víctimas mortales que viajaban en moto fueron 232, un seis por ciento más que en 2024.

Los peatones que murieron en la carretera fueron 103, un cuatro por ciento menos que en 2024, de los que 39 fueron atropellados en vías rápidas y 64 en carreteras convencionales., 13 y 9 respectivamente más que el año anterior.

El informe también tiene en cuenta la falta de uso de los accesorios de seguridad, de modo que refleja que 165 fallecidos no usaban ningún tipo de dispositivo, como es el caso del cinturón de seguridad: una de cada cuatro víctimas mortales no lo utilizaban.

Por edades, la franja de más de sesenta y cinco años refleja el mayor número de fallecimientos, con 239, 14 más que en 2024 y, por tanto, con un incremento del 21 por ciento.

Andalucía, a la cabeza de los siniestros mortales

Andalucía, junto a Cataluña, fueron las comunicades más afectadas por estos siniestros, con un 20 y 13 por ciento del total, respectivamente. En extremo opuesto figuran La Rioja y Cantabria, con 11 y 17 fallecimientos. En todo caso, los mayores aumentos de siniestros mortales se dieron en Navarra y Canarias, mientras que Castilla y León, Murcia y Valencia fueron las que más redujeron estos accidentes.

Andalucía sigue, un año más, a la cabeza de las comunidades autónomas en el ranking de fallecimientos por accidentes de tráfico.

El Ministerio ha subrayado la importancia de mantener y reforzar las políticas de seguridad vial, incluidas campañas de concienciación y medidas de vigilancia y control, como herramientas para reducir el número de víctimas en las carreteras españolas.