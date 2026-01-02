El Gobierno y la DGT examinarán cada coche para verificar un requisito indispensable

La Dirección General de Tráfico (DGT) y el Gobierno de España han anunciado una intensificación de los controles para verificar la vigencia de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en todos los automóviles que circulan por las vías españolas. Esta medida implicará revisiones exhaustivas vehículo por vehículo para asegurar el cumplimiento obligatorio de dicha revisión, una actuación que responde a la necesidad de garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad.

Con la nueva normativa, queda prohibido circular con la ITV caducada, independientemente de si el conductor dispone de cita previa para pasarla. La DGT ha subrayado que "no se debe circular con la ITV caducada, aun cuando se haya solicitado una cita posterior a la fecha de vencimiento". Además, es obligatorio mantener visible la pegatina oficial en el parabrisas, requisito indispensable para evitar sanciones y posibles detenciones por parte de la Guardia Civil.

Pasar la ITV es un trámite que va más allá de lo administrativo: consiste en una revisión imprescindible para comprobar el estado de elementos clave del vehículo como los frenos, neumáticos, emisiones contaminantes y los sistemas de iluminación. Esta inspección, bajo la supervisión del Ministerio de Industria y Turismo, certifica que el vehículo reúne las condiciones suficientes para circular de forma segura por las carreteras españolas.

Repercusiones legales y económicas de no cumplir con la ITV

Si un conductor circula con la ITV vencida, puede enfrentarse a sanciones severas. Las multas establecidas oscilan entre 200 euros y 500 euros, siendo la cuantía máxima para retrasos superiores a un año. Además, está prevista la retirada de tres puntos del carnet. La Guardia Civil está autorizada para detener vehículos que incumplan esta normativa, iniciando el correspondiente procedimiento sancionador.

Desde la DGT también se advierte que eludir la ITV puede considerarse un delito, lo que implica consecuencias legales más graves. Por ello, las autoridades instan a los conductores a planificar con antelación sus citas en los centros autorizados y a verificar siempre la fecha exacta de la inspección para evitar contratiempos.

Elementos más comunes que provocan suspensos en la ITV

La ITV no solo se limita a comprobar la vigencia del certificado, sino que evalúa la condición técnica real del vehículo. Entre los principales motivos de rechazo se encuentran los problemas en el sistema de iluminación. Bombillas fundidas, luces mal ajustadas o equipos que no funcionan correctamente suelen ser causas habituales.

Por lo tanto, se recomienda a los conductores realizar una verificación básica antes de acudir a la inspección, revisando todas las luces: posición, cruce, carretera, freno e intermitentes. Mantener los faros limpios y sin roturas también facilita el paso de la ITV y contribuye a la seguridad en la conducción.

Contexto y estadísticas recientes sobre la ITV en España

Según datos oficiales del Ministerio del Interior y la DGT correspondientes a 2024, circular con la ITV caducada o con resultado desfavorable se ha consolidado como una de las infracciones de tráfico más comunes en España. Este incumplimiento supone un riesgo significativo para la seguridad vial y puede afectar a la cobertura de los seguros de automóviles.

Por ello, esta nueva política de tolerancia cero que establece la DGT pretende reducir la incidencia de vehículos en mal estado en la vía pública, mejorando las condiciones de circulación y disminuyendo potenciales accidentes provocados por fallos mecánicos o técnicos prevenibles.

Qué es la Inspección Técnica de Vehículos y su importancia

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un control periódico obligatorio que tiene lugar en España para verificar que los vehículos cumplen con los requisitos mínimos de seguridad y emisiones contaminantes. Está regulada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y gestionada en colaboración con comunidades autónomas y estaciones autorizadas.

La inspección incluye la revisión de sistemas críticos como frenos, suspensión, dirección, neumáticos, alumbrado, emisión de gases y estructurales. Su finalidad es proteger tanto a los ocupantes de los vehículos como a otros usuarios de la vía. El incumplimiento de esta normativa puede conllevar la inmovilización del vehículo y sanciones legales, por lo que es fundamental respetar los plazos establecidos para su realización.

Preguntas frecuentes sobre la ITV y circulación

¿Puedo circular después de la fecha de caducidad de la ITV si tengo cita previa? No, la DGT confirma que está prohibido circular con la ITV caducada incluso si se tiene una cita posterior, pues el vehículo queda fuera de la legalidad desde el primer día de vencimiento.

¿Qué pasa si la pegatina de la ITV no está visible? La Guardia Civil puede detener el vehículo y sancionarlo ya que es obligatorio exhibirla en el parabrisas. Su ausencia se interpreta como incumplimiento de la normativa.

¿Cuánto cuesta la multa por no tener la ITV en regla? Las multas oscilan de 200 a 500 euros dependiendo del tiempo de retraso, además de una posible retirada de hasta tres puntos del carnet de conducir.

¿Qué elementos suelen reprobarse con más frecuencia? El sistema de iluminación es uno de los aspectos más detectados con fallos, junto con problemas en neumáticos, frenos y emisiones contaminantes.

Con estas medidas, la DGT pone de manifiesto que la seguridad vial depende en buena parte del mantenimiento y control adecuado del vehículo. Por ello, la inspección técnica continúa siendo un pilar fundamental para la protección de todos los usuarios de la carretera en España.