Día 36 de la invasión de Ucrania: Mikolaiv se sobrepone al ataque ruso y se prepara la evacuación de Mariúpol

Mientras la ciudad ucraniana de Mikolaiv se sobrepone poco a poco al último ataque ruso contra la administración regional, en el que murieron 16 personas, la Cruz Roja se prepara para iniciar este viernes la evacuación de Mariúpol, puerto en el Mar de Azov bombardeado y sitiado por los rusos y donde, según Ucrania, viven aún 160.000 personas sin agua, luz ni electricidad.

Como ha podido constatar Efe, las calles de Mikolaiv, en el sur del país, lucen prácticamente vacías y son pocos los ciudadanos que han decidido quedarse ante la amenaza de ataques rusos, cuyas tropas están unos setenta kilómetros al este, en la ciudad de Jersón, la última que han ocupado en su avance desde el Donbás hacia el oeste por el sur de Ucrania.

Mikolaiv se encuentra en la zona que da acceso a Ucrania al mar Negro, a medio camino entre la ciudad portuaria de Odesa y la de Jersón, ocupada por fuerzas de Moscú, y desde el pasado 24 de febrero el Ejército ruso ha lanzado varias operaciones militares para hacerse con su control.

En cuanto a los combates, las distintas administraciones regionales en Ucrania aseguran que prácticamente todo el país continúa sufriendo ataques de diversa índole, pese al anuncio de Moscú de disminuir su ofensiva sobre Kiev y algunas otras ciudades importantes, informó la agencia Ukrinform.

Evacuación de Mariúpol

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijo este jueves que sus equipos en Ucrania viajan con ayuda de emergencia y suministros médicos con dirección a Mariúpol para estar listos para participar este viernes en la evacuación de los civiles atrapados en la asediada ciudad.

"Nuestros equipos están viajando ahora mismo con ayuda y suministros médicos para estar listos para facilitar el tránsito seguro de civiles fuera de Mariúpol. Por razones logísticas y de seguridad, estaremos listos para conducir la operación el viernes", indicó la organización.

No obstante, la organización dijo que su participación en esta acción humanitaria dependerá de que "las partes acuerden los términos exactos, incluidas las rutas, la hora de inicio y la duración", agregó.

Previamente, el Gobierno ucraniano informó este jueves del envío de 45 autobuses para la evacuación de la sitiada ciudad de Mariúpol tras recibir la confirmación del Comité Internacional de la Cruz Roja de que Rusia mantiene su disposición a permitir un corredor humanitario.

El ayuntamiento de Mariúpol, la asediada ciudad sureña ucraniana que más ha sufrido los bombardeos rusos desde que comenzó la invasión del país, anunció este jueves que reanuda sus servicios para atender a los ciudadanos. En un mensaje en su cuenta de Telegram, el alcalde, Vadym Boychenko, anunció esta reapertura que se produce "a pesar de la guerra y la difícil situación" que atraviesa la ciudad. Mariúpol contaba antes de iniciarse la guerra, el pasado 24 de febrero, con una población de más de medio millón de habitantes.

Kiev sigue fortificada

Aunque las tropas rusas están más alejadas del corazón de Kiev, la ciudad mantiene barricadas de sacos, barreras antitanque y controles militares casi en cada calle, y sus habitantes desconfían de la promesa de Rusia de reducir los ataques sobre la capital como gesto de buena voluntad para un alto el fuego, como ha podido constatar Efe.

"¿Si creo que se retirarán las tropas rusas? No, porque ya desde antes de la guerra se decía que no entrarían, había muchos rumores, desinformación, bulos... Por eso la gente aquí ya no confía en nadie, y menos en los rusos", asevera Shakir Medjitov, estudiante de medicina de 19 años.

Proyectiles de fósforo

Las autoridades ucranianas acusaron este jueves a las tropas rusas de utilizar proyectiles de fósforo para atacar varias poblaciones del este del país en la disputada zona de Donetsk. Según el jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, las tropas rusas "han vuelto a utilizar proyectiles de fósforo en Maryinka, Krasnohorivka y Novomykhailivka", informa la agencia Interfax-Ukraine.

Kyrylenko aseguró que los ataques han provocado heridas a 11 residentes de la población de Maryinka, incluidos cuatro niños.

La negociación

Una reunión entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Ucrania, Volodímir Zelenski, no será posible antes de dos o tres semanas, aseguró un miembro del equipo negociador ucraniano, quien adelantó que cualquier discusión sobre la integridad territorial sólo puede ser discutido a ese nivel.

"Hacen falta dos o tres semanas para una reunión de líderes", aseguró Mijailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano, en una entrevista con la emisora turca NTV.

Podolyak adelantó que en los encuentros mantenidos hasta ahora con Rusia, como el del pasado martes en Estambul, no se ha tocado la situación de Crimea, anexionada ilegalmente por Rusia en 2014, ni de la región del Donbás, para la que Moscú reclama la independencia de Ucrania.

China y Rusia refuerzan su coordinación

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, afirmó durante una reunión en China con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, que Pekín y Moscú tienen "una voluntad aún más fuerte" para seguir desarrollando sus relaciones, y mostró su apoyo a las negociaciones para desescalar la guerra en Ucrania.

"Las relaciones entre China y Rusia han resistido el test de los cambios en la situación internacional. Han mantenido la dirección correcta y demostrado un ímpetu de desarrollo tenaz. Ambas partes tienen una voluntad aún más firme para desarrollar sus relaciones y una confianza aún más firme para avanzar en su cooperación en varios ámbitos", dijo Wang al término de su reunión con Lavrov mantenida en la provincia oriental china de Anhui.