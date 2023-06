Trump asegura que si vuelve a ser presidente nombrará un fiscal para investigar a Biden

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump ha prometido este martes que designará un fiscal especial para investigar al actual mandatario, Joe Biden, si gana las elecciones presidenciales de 2024. "Nombraré a un fiscal especial de verdad para perseguir al presidente más corrupto de la historia de los Estados Unidos de América, Joe Biden, y a toda la familia criminal de Biden", ha dicho Trump durante un evento de campaña en Nueva Jersey.

Trump ha pronunciado estas palabras después de ser ser procesado en un tribunal de Miami (Florida) por el caso de los documentos clasificados. El ex mandatario ya había publicado un mensaje similar en su cuenta de Truth Social horas antes de su aparición ante el juzgado.

En su discurso de este martes, Trump ha repetido una serie de descalificaciones contra el Departamento de Justicia estadounidense y contra el fiscal especial Jack Smith, encargado del caso de los documentos. El ex presidente ha asegurado que Smith se dedica a realizar "asesinatos políticos", y que la decisión del Departamento de Justicia de procesarle está políticamente motivada.

Documentos clasificados

También ha defendido su autoridad para desclasificar material sensible a su antojo, y ha dicho que otros mandatarios, como los expresidentes Bill Clinton o George W. Bush, también incurrieron en fallos similares sin que se les imputara ningún delito.

Trump ha sido fichado y procesado este martes en un tribunal federal de Miami por cargos relacionados con la retención de documentos clasificados en su mansión en Florida, una acusación sobre la que se declaró "no culpable". Antes de poner rumbo a Nueva Jersey, el ex presidente se detuvo en un conocido café cubano en el barrio de la Pequeña Habana, donde fue saludado por decenas de seguidores y periodistas que recogieron el momento en el que varios simpatizantes le cantaron el cumpleaños feliz al ex mandantario, que este miércoles, cumple 77 años.

Durante su discurso en Nueva Jersey, Trump ha vuelto a escuchar cantos de "feliz cumpleaños", y ha dicho que la celebración de mañana será "la mejor de todas". Trump se ha convertido en el primer presidente o expresidente estadounidense en afrontar una acusación federal. Se le imputan 37 cargos por el manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago, su mansión en el sur de Florida, después de haber dejado la Casa Blanca.