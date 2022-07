Zelenski visita las tropas en el frente mientras las bombas machacan Donetsk

Las bombas rusas machacan decenas de urbes en la región oriental de Donetsk, entre advertencias del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de que su Ejército aún no ha empleado todo su potencial en Ucrania, cuyo mandatario, Volodimir Zelenski, visitó este viernes el frente en la región de Dnipro.

Al menos 25 localidades del Donbás han estado bajo ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia este viernes, según el parte bélico vespertino del Estado Mayor General de Ucrania.

El gobernador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, afirmó en su cuenta de Telegram que sólo la víspera fallecieron seis civiles en Kramatorsk, Sloviansk, Avdiivka, Siversk, Pokrovsk y Orlivka, mientras que otras 21 personas resultaron heridas. Desde el sábado fallecieron 35 civiles en la región, según su recuento diario de víctimas que publica en Telegram.

A su vez, la Oficina de la comisaria para los Derechos Humanos de la autoproclamada república popular de Donetsk, Daria Morozova, aseguró este viernes que en el mismo periodo de tiempo han fallecido por ataques ucranianos 26 civiles y 109 uniformados.

Con todo, en el quinto mes de la guerra, el presidente ruso señaló la víspera ante el liderazgo de la Duma del Estado o Cámara baja que Rusia "aún no ha empezado nada serio" en Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, precisó este viernes que el mandatario se refería a que Rusia sólo ha implicado una pequeña parte de su potencial bélico en la campaña militar. "El jefe de Estado se refirió a las declaraciones de Occidente y Kiev, de que buscarán la victoria en el campo de batalla. Putin recordó que el potencial de Rusia es tan grande que sólo una parte insignificante participa en la operación militar especial", como denomina Moscú la guerra en Ucrania, declaró.

"Hay 37.000 soldados rusos muertos y entre 98.000 y 117.000 heridos o enfermos. Diez generales fueron eliminados. 1.605 tanques, 405 aviones y helicópteros fueron convertidos en chatarra. ¿Rusia aún no ha comenzado a luchar? ¿El Kremlin sólo mide la guerra según las aritméticas de Stalin: 20 millones de muertos?", tuiteó en respuesta el asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak.

En una entrevista a la cadena de televisión CNN, Zelenski aseguró que Rusia no ha abandonado sus planes de ocupar todo el país. "Creo que, en general, Rusia no ha abandonado (los planes de) la ocupación de nuestro país y no lo ha hecho en muchos años. Siempre ocuparon nuestro país: primero políticamente (con el derrocado ex presidente prorruso Viktor Yanukovich), después Crimea, luego el Donbás y ahora con esta invasión a gran escala", señaló.

El presidente ucraniano respondió además a su manera a las palabras de Putin durante una visita a las posiciones avanzadas de las Fuerzas Armadas en la región de Dnipro, que limita en el oeste con la de Donetsk. "Departí con nuestros defensores, les entregué medallas. Su ánimo es decidido y en sus ojos hay seguridad en nuestra victoria. ¡Gracias por luchar por la libertad de Ucrania", aseguró a los soldados, según indicó su oficina en Telegram.

Oleksiy Arestovych, otro asesor presidencial, consideró que el mensaje de Putin era más de consumo interno por el lento avance del Ejército ruso en Ucrania tras 135 días de combate, aunque el jefe del Kremlin ha atribuido esta circunstancia a la necesidad de "preservar las vidas" de los soldados rusos.

"Sólo un pardillo puede pensar que todo marcha perfectamente", sostuvo el asesor de Zelenski, y auguró que en un mes y medio los rusos "se calmarán en sus intentos de avanzar".

Moscú ha dicho que no parará hasta conseguir sus objetivos, que incluyen "liberar" todo el Donbás.

Tras tomar el control casi total de la región de Lugansk, Putin ordenó que descansen aquellos soldados que combatieron allí, pero recalcó que las demás agrupaciones deben "cumplir sus tareas según los planes establecidos".

¿Una pausa estratégica?

La inteligencia británica sostuvo este viernes que las "fuerzas de Rusia probablemente estén descansando para recuperarse antes de una nueva ofensiva en la región de Donetsk", tras observar una concentración de equipamiento en dirección de Siversk, a unos ocho kilómetros al oeste de la actual línea del frente de Rusia.

Por eso también cree que Siversk puede ser el objetivo táctico inmediato de las tropas rusas antes de intentar avanzar hacia Sloviansk y Kramatorsk, los dos principales bastiones ucranianos en la provincia.

El estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, en inglés) sostiene a su vez en una línea similar que Rusia no ha anunciado avances en los últimos días por primera vez tras hacerlo "todos los días" desde el comienzo de la guerra el 24 de febrero.

Sus expertos creen que hay una "pausa operativa rusa", que no tiene que implicar o requerir el cese total de las hostilidades activas, sino que en este caso se traduce en acciones ofensivas "relativamente pequeñas" a fin de intentar establecer las condiciones para una operación más importante y reconstruir el potencial de combate.