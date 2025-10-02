Aumentan a tres los muertos en las revueltas juveniles de Marruecos

El número de fallecidos en los actos de violencia vinculados a protestas juveniles en Marruecos aumentó a tres, mientras que otras 354 personas, entre ellas 326 agentes de seguridad, resultaron heridas en las últimas 24 horas. Según informó este jueves el portavoz del Ministerio del Interior marroquí, los disturbios, protagonizados en más de dos tercios por menores, se registraron en 23 provincias y provocaron daños en 446 vehículos, incluidos 271 coches policiales, así como la destrucción de 80 instalaciones privadas y publicas.

Las tres víctimas mortales se produjeron en la localidad de Laqliaa, en el sur del país, donde agentes de la Gendarmería abrieron fuego este miércoles después de que un grupo intentara apoderarse de sus armas y municiones.

Según la declaración, las instalaciones que fueron vandalizadas incluyen dependencias administrativas y de ayuntamientos, sanitarias, de seguridad, agencias bancarias y comercios. Los actos violentos involucraron el uso de armas blancas, lanzamiento de piedras, explosión de bombonas de gas e incendios en neumáticos.

El portavoz del Ministerio del Interior añadió que un número no especificado de adultos implicados en estos sucesos permanece bajo custodia policial, mientras que los menores han sido remitidos al juez competente.

Asimismo, afirmó que las autoridades están comprometidas con la preservación del orden público y la garantía del ejercicio legítimo de los derechos y libertades, y continuarán sus esfuerzos para detener a todos los responsables de los actos violentos, bajo la supervisión del Ministerio Público.

Esta cifra se suma a la anunciada el miércoles por el Ministerio del Interior sobre los actos de violencia del martes, que causaron 286 heridos -263 de ellos miembros de las fuerzas de seguridad-, así como la detención de 409 sospechosos y daños a 182 vehículos, incluidos 142 policiales.