Alejandro Cao de Benós: “Sin armas nucleares, Corea del Norte sería otro Iraq, Afganistán o Siria"

Alejandro Cao de Benós, nacido en 1974 en Reus (Tarragona) y con orígenes aristocráticos, es desde hace más de una década el único occidental que ejerce de delegado especial del gobierno norcoreano, bajo las órdenes del Comité de Relaciones Culturales con el Extranjero.

Recientemente impulsó en un sótano del centro de Tarragona el primer club social de fieles a Corea del Norte en honor al régimen norcoreano, regido por Kim Jong-un, el brillante camarada. Cao de Benós gestiona el lugar a través de la Asociación de Amistad con Corea, de la que es presidente en España. Ha abogado por la República Popular Democrática de Corea desde 1990 y en el país oriental utiliza el nombre de 조선일 (Cho Sŏn-il) , que en nuestro idioma se podría traducir como "Corea es una".

-Proviene de familia aristocrática y en alguna ocasión ha expresado que tiene hecho un árbol genealógico con el que podría llegar a Adán y Eva. ¿Algún parentesco histórico curioso?

-Nuestro linaje viene por el barón de Les y los marqueses de Rosalmonte y condes de Argelejo. El condado de Argelejo está en Andalucía y está relacionado con las conquistas de las islas de Fernando Pó y Annobón, en Guinea Ecuatorial. Hay alguna localidad que tiene el nombre de este título. A partir del año 1300 hacia atrás mis antepasados se lo pudieron inventar, y de ahí que no haya datos veraces para buscar el parentesco con reyes de Egipto que mencionan en nuestro árbol genealógico.

-Hasta su abuelo, que era granadino, eran una familia rica

-Mi abuelo paterno tenía uno de los Cármenes más impresionantes en Granada, con vistas a la Alhambra. Es un Carmen que después se lo quedaron los Rodríguez-Acosta y es de los más bonitos del Albaicín. Mi padre se crió ahí con sirvientas, cuberterías de plata y todo lo que acompañaba a los nobles y sobre todo a la alta clase aristocrática en la época de Franco. Después mi abuelo se gastó toda la herencia y lo perdió todo.

-Es usted todo un tenor. Hay vídeos en los que se ve cantando como un profesional. Incluso canta en honor a Kim Il-sung mientras arenga al público. ¿Recibió formación musical?

-Sí. A nivel inicial. Sólo hice hasta segundo de piano y solfeo en el conservatorio de Tarragona. Tuve que dejarlo por los estudios, pero siempre me ha gustado la música y he tenido interés en ella. Sobre todo me gusta la música clásica y la ópera. En la República Popular de Corea siempre me han interesado las canciones populares y mis amigos me han animado a cantar en público o en televisión.

-¿Cuánto tardó en aprender coreano?

-Realmente no es necesario aprender coreano. Yo lo chapurreo. El inglés es mi idioma para el trabajo a nivel internacional y también en Corea es la lengua que más domino después del español. Lo que más cuenta es la voluntad y el trabajo que uno dedica a una pasión. Para mí Corea ha sido una pasión desde 1990. Llevo ya 28 años trabajando para el país y todo consiste en la máxima confianza.

-¿Cómo llegó a Corea del Norte?

-Yo vivía en La Zubia y el interés por el comunismo y el socialismo me llevó a interesarme por países que tenían esa ideología. Con la URSS en declive, vi que Corea del Norte seguía fuerte. Mi interés también por las culturas asiáticas, sus religiones y filosofía me llevó a querer trabajar allí para crear una sociedad diferente a esta.

-¿Qué piensa del modelo territorial español? ¿Cómo le gustaría que fuera?

-La mejor fórmula para España es una Federación en la que todas las nacionalidades de forma igualitaria vayan juntas de la mano en un proyecto común. Mi padre emigró de Andalucía a Cataluña y hay catalanes en Galicia o gente del País Vasco en Madrid. La división sólo crea problemas y la República Federal es la mejor forma.

-¿Ve a alguien en la política española con potencial para ser el Kim Jong-un español?

-Desafortunadamente no. La política en España es un timo; al final no cuenta la ideología y cuando tienes los escaños necesarios y llegas a ciertos estamentos, el pueblo ya no importa. La política española juega al interés personal y no a los del pueblo que pasa hambre y necesidades y que no tiene vivienda. Esos son los problemas que se deberían afrontar.

-¿A quién prefería invitar a tomar algo: a Casado, Abascal, Iglesias, Rivera o Sánchez?

-En origen hablo con todo el mundo y tengo amigos de todas las ideologías. Pero lo que no me gusta es la gente falsa. Entre todas esas personas que ha mencionado no iría a tomar nada con Pablo Iglesias, porque lo conozco personalmente y no me gustan las personas que aparentan defender unas ideas y luego hacen algo totalmente diferente. No me siento a gusto entre traidores.

-Tiene un local en Tarragona que antes abría al público y ahora sólo para reuniones especiales. ¿Quién puede entrar?

-Entre los impuestos y la dedicación que se necesita en un negocio de este tipo, nos vimos obligados a cerrarlo al público. Lo usamos de forma interna para actos de la Asociación de Amigos de Corea del Norte.

-¿Era realmente usted quién mantuvo un chat con los usuarios de Forocoches? Había quien decía que usaba otros nombres para defender a Corea del Norte

-Yo he tenido un Ask me anything (AMA) en ese foro, y es real. Sé que hubo personas que se hicieron pasar por mí, por ejemplo un tal Gervasio. Me consta también que en Instagram hay alguien que se hace pasar por mí. Es falso. Yo sólo tengo Facebook y Twitter.

-¿Conoce la cuenta satírica de Kim Jong-un en Twitter @norcoreano?

-La conozco desde hace mucho tiempo. No me gusta la falta de respeto que supone poner el nombre de una persona que no es el cómico. No me gusta que usen la imagen de alguien al que no conocen. Es un insulto internacional al líder de una República que es respetado por todo su pueblo. Lo más correcto es que si quiere hacer bromas de Corea, como hizo Gran Wyoming, se ponga su nombre o un apodo. Le quita honradez y valentía no mostrar la cara.

-Tras ser detenido en una operación por posesión de armas de fuego, fue puesto en libertad pero le retiraron el pasaporte. También le obligaron a personarse en el juzgado. ¿Le han devuelto su pasaporte ya, puede volver a viajar a Corea del Norte?

-Debo personarme en el juzgado de El Vendrell de Tarragona cada lunes. No me han devuelto el pasaporte y no me han permitido siquiera la salida puntual. Eso es evidente que se debe a las cloacas del Estado. Aquí se persigue a quien no tiene su ideología. Estoy retenido y encerrado en España para impedirme trabajar.

-¿Deseando volver allí?

Por supuesto, pero no sólo ahí, sino también en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, o Chile, donde tengo varias charlas sobre Corea del Norte pendientes en universidades. Como delegado especial me dedico a trabajar por el mundo.

-¿Qué opina de la reunión de Donald Trump con Kim Jong-Un? ¿Es beneficiosa para el mundo o deberíamos echarnos a temblar?

-Es muy positiva y todo va a ir hacia delante, pero lo que ocurre es que Corea del Norte lleva un año sin hacer pruebas nucleares ni lanzar misiles intercontinentales, mientras EEUU no ha dado ningún paso por rebajar las sanciones ni por firmar el tratado de paz. Trump se arriesga a que nuestro Gobierno se acabe cansando y todo quede disuelto. Esperamos un gesto por parte de EEUU.

-¿Barack Obama o Donald Trump?

-Donald Trump sin ninguna duda. Obama fue galardonado con el Nobel de la Paz y acabó atacando otras naciones como otros presidentes antes que él. Contra Corea del Norte actuó de forma violenta y ha sido de los peores presidentes con la amenaza de atacar y destruir el país. Trump es un hombre de negocios y si ve que puede hacer un buen trato no le importa la ideología sino el resultado que va a dar ese trato.

-¿Y qué hay del acercamiento entre las dos Coreas? ¿Cómo cree que va a acabar todo?

-Estamos avanzando mucho. Se ha abierto la Oficina Intercoreana para trabajar a nivel cultural, deportivo, turístico... Empresas como Hyundai y los grandes conglomerados están muy interesados en proyectos conjuntos. Hemos presentado la candidatura conjunta para los JJOO de 2032 como una sola nación. Es el mejor momento e incluso en la frontera dentro de poco se podrá pasar de Norte a Sur.

-¿Por qué el empeño norcoreano en las armas nucleares?

-Viene de los años 90. Se inicia en el año 1993-94, cuando Bill Clinton amenazó con atacar Corea. Sabíamos que si no desarrollábamos armas nucleares podrían atacarnos. Sin armas nucleares seríamos un Iraq, Afganistán o Siria. El arma nuclear actúa como un ecualizador. Países que son potencias nucleares no pueden ser invadidos tan fácil. Es una especie de prevención que hace que un país pequeño como Corea, con apenas 25 millones de personas, pueda enfrentarse a una potencia como EEUU. Con las cinco pruebas nucleares y con el lanzamiento de misiles intercontinentales se han visto obligados a la negociación.

-¿Qué países podrían acompañar a Corea en una hipotética guerra nuclear?

-Ninguno en origen. No somos potencia satélite de ningún país, ni tenemos bases de otros países en nuestro territorio. Si EEUU cometiera el error de pasarse de la línea, China entraría en el conflicto. Compartimos frontera con los chinos, y según sea el ataque el país decidiría entrar o no en escena. Es lo que ocurrió en 1950 cuando EEUU empezó a bombardear Corea; teníamos ayuda de la URSS, pero no de China. Fue un ataque que acabó con campesinos muertos en su territorio cuando deciden movilizar al ejército rojo.

-¿Cualquier persona puede visitar Corea del Norte? ¿Qué requisitos se necesitan y cuánto podría costar?

-Cualquier persona puede visitar Corea del Norte. Se necesita preparar el viaje con un mes de antelación para solicitar el visado. El precio de un viaje a Corea del Norte puede estar en torno a lo que cuesta un viaje a Japón. Una semana puede salir por 2.500 euros por persona, con hoteles de cuatro estrellas, cena, transporte y conductor privado. No hay ninguna restricción por lo tanto.

-¿Es tan bonito el monte Paektu (una montaña volcánica con un lago dentro de un cráter) como dicen?

-Es fantástico. Aún más increíble de lo que reflejan las fotografías. He estado por lo menos en siete u ocho ocasiones. Hasta en invierno, a 50 grados bajo cero, el espectáculo es casi lunar. Es como transportarte a otro mundo.

-Allí nació Kim Jong-il, el amado líder, padre de Kim Jong-un

-Así es, el 16 de febrero de 1942, en la falda del monte. Allí estaban las casetas de madera de la guerrilla que derrotó a los japoneses.

-¿Ha estado personalmente con el brillante camarada Kim Jong-un?

-Sí, he estado con él en varios eventos nacionales.

-¿Cuál es el castigo máximo aplicable en Corea del Norte?

-El máximo es la pena de muerte por fusilamiento privado. Prácticamente no se emplea salvo en casos muy radicales. Se penalizan con ese castigo delitos como golpes de Estado militares, terrorismo o muertes civiles. Prácticamente ya no sucede. El último ocurrió con el general Jang Song Thaek. Fue condenado por un juzgado militar. Es el famoso caso en el que mintieron diciendo que había sido devorado por una jauría de perros hambrientos. Jamás he visto una ejecución pública.

-¿Qué hay de verdad en las ejecuciones y asesinatos a familiares del líder norcoreano?

-La mayoría de las informaciones son falsas. Si se indaga se puede descubrir que o provienen de revistas satíricas o bien del régimen de EEUU.

-Lo que sí existen son los trabajos forzados sembrando o recogiendo cereales

-Exacto. Hay muy poca criminalidad en Corea del Norte. No hay droga, raptos, violaciones o violencia de género, pero siempre hay una pequeña parte que actúa de forma delictiva. Quien delinque va a una granja cooperativa donde ayuda al pueblo recogiendo arroz o haciendo muebles para dar un servicio a la sociedad. Son los denominados campos de trabajo. Trabajan de lunes a viernes ocho horas; no cobran salarios, pero comen y tienen ropa. Lógicamente no pueden salir de la zona donde está ubicada la granja hasta que no cumplan con su pena.

-¿Qué cambiaría de Corea del Norte?

-Cambiaría el sistema burocrático. Es extremadamente lento y pesado. Me llegan proyectos deportivos o culturales que a veces cuando tengo respuesta ya es demasiado tarde. En Corea, además, tienen demasiado miedo a cometer errores. Es un grave problema porque ese miedo retrae a muchos ciudadanos y oficiales para crear nuevas expectativas políticas y sociales.

-¿Conoce a Dennis Rodman, ex jugador de la NBA, amigo del régimen que incluso llevó un partido de estrellas del baloncesto de EEUU para enfrentarse a Corea del Norte?

-No. No estaba allí cuando fue. Conozco a los traductores que estuvieron con él y sé cómo se comportó estando en el país. Rodman es extravagante y exageró las cosas diciendo que era amigo íntimo de Kim Jong-un. Incluso trucó fotos para que pareciera que sólo estaban ellos dos solos cuando estaban rodeados de gente.

-¿Es cercano el líder?

-Muy cercano, pero como lo fueron los otros líderes. Son personas del pueblo, se sientan con el campesino, siempre están rodeados de personas y tienen mucho contacto con la gente. Por eso lo quieren tanto los coreanos.

-Es curioso ver a Kim Jong-un mirando cosas en muchas fotos

-El componente cultural es importante. El padre del pueblo debe mirar las máquinas, preguntar a la gente en qué se puede mejorar... Observa todo y pregunta todo para tratar de hacer lo posible por cambiar cosas para que mejoren.