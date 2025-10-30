Carlos III inicia un proceso formal para retirar los títulos a su hermano el príncipe Andrés
En el comunicado del Palacio de Buckingham explican que estás sanciones son "necesarias" porque este sigue negando las acusaciones en los escándalos sexuales del caso Epstein.
El tipo de mujeres que Andrés de Inglaterra exigía que le llevaran sus amigos
El príncipe Andrés no paga alquiler por su mansión desde hace 20 años
El rey británico, Carlos III, inició este jueves un proceso formal para retirartodos los títulos, honores y distinciones a su hermano, el príncipe Andrés, según indicó el Palacio de Buckingham en un comunicado.
"Su Majestad (el rey Carlos III) ha iniciado hoy un proceso formal para retirar el título, los honores y las distinciones del príncipe Andrés", inicia la nota emitida por la casa real británica, que señaló que su distinción oficial pasará a ser "Andrés Mountbatten Windsor".
Del mismo modo, precisa que estas sanciones se consideran "necesarias" dado que el hijo de la fallecida reina Isabel II sigue negando las acusaciones que versan en su contra por los escándalos sexuales derivados de su relación con el pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein.
También te puede interesar
Lo último