Las imágenes del ataque de los EEUU a Venezuela
EEUU bombardea Venezuela y Trump afirma haber capturado a Nicolás Maduro y su esposa

03 de enero 2026 - 11:08

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que Estados Unidos ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su mujer capturado y sacado por aire del país".

"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa a las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).

