El líder ultra francés anula su discurso en la convención trumpista tras el saludo nazi de Steve Bannon

Jordan Bardella, mano derecha de la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, ha anulado el discurso que tenía programado en la convención ultra de Washington que celebra la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump debido al gesto nazi que hizo una persona en la sala donde lo iba a pronunciar.

El gesto lo hizo Steve Bannon, uno de los grandes ideólogos del trumpismo y asesor del presidente estadounidese durante su primer mandato.

En un comunicado, el presidente de la Agrupación Nacional (RN), el primer partido en número de votos en las elecciones europeas y legislativas de 2024 enFrancia, explicó que decidió “anular” su intervención al enterarse de que uno de los que le habían precedido “se permitió, por provocación, un gesto que hace referencia a la ideología nazi”. Bardella precisó que ese incidente sucedió cuando él no se encontraba en la sala en la que iba a hablar dentro de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés).

Aunque Bardella se había decidido finalmente a acudir a esta convención en la que se reúnen políticos alineados con Trump, que en su mayoría esperan beneficiarse de su desembarco en la Casa Blanca, el RN ha querido mantener una cierta distancia.

Bannon, por su parte, culpó a la prensa. “Si la anuló por lo que han dicho los medios sobre el discurso, eso es que no lo escuchó. Si es cierto, no es digno de liderar Francia. Es un niño pequeño, no un hombre”, dijo el ultraconservador, que ha negado que hiciera un saludo nazi y aseguró que era un “saludo”. “Hice ese mismo gesto con la mano en el Frente Nacional hace siete años cuando di un discurso para ellos. Si le preocupa tanto y se asusta como un niño pequeño, entonces no es digno para liderar Francia, nunca lo hará, porque sólo los hombres y mujeres fuertes pueden liderar Francia”.