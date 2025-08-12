La Unión Europea condiciona la discusión del futuro de Ucrania a un cese o reducción de hostilidades

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante una reciente visita al frente de la región de Sumy.

Veintiséis países de la Unión Europea, todos salvo Hungría, urgieron este martes a que cualquier negociación "significativa" sobre Ucrania sólo tenga lugar si se produce un "alto el fuego o reducción de hostilidades" por parte de Rusia, a la vez que recordaron que las fronteras internacionales "no pueden cambiarse por la fuerza".

"El pueblo ucraniano debe tener libertad para decidir su futuro. El camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania. Sólo puede haber negociaciones significativas en el contexto de un alto el fuego o una reducción de hostilidades", afirmaron 26 jefes de Estado o Gobierno de la Unión Europea en una declaración conjunta.

Este texto sienta las bases de la posición común de los Gobiernos europeos antes de que los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, se reúnan este viernes en Alaska (Estados Unidos) para intentar avanzar en un plan de paz en Ucrania que podría conllevar cesiones territoriales.

En este comunicado, los líderes de la Unión Europea "dan la bienvenida a las esfuerzos" de Trump para terminar la guerra de agresión contra Ucrania y conseguir "una paz justa y duradera y la seguridad" del país invadido.

Al mismo tiempo, también advierten de que cualquier paz que consiga la estabilidad para Ucrania "debe respetar la ley internacional, incluyendo los principios de independencia, soberanía, integridad territorial, y que las fronteras internacionales no se cambien a la fuerza".

El texto conjunto también puntualiza que la guerra de agresión contra Ucrania tiene implicaciones para la seguridad europea e internacional y que "una solución diplomática" debe proteger tanto a Ucrania como los intereses de seguridad europeos.

En ese sentido, la declaración conjunta también asegura que la Unión Europea, junto a Estados Unidos y otros socios internacionales, continuará suministrando ayuda política, económica, humanitaria, militar y diplomática a Kiev, ya que "Ucrania está ejerciendo su derecho inherente a defenderse a sí misma".

La Unión Europea también continuará imponiendo sanciones a Rusia, añadieron.

Además, el texto también recuerda que "la Unión Europea y sus Estados miembros están preparados para contribuir más allá a las garantías de seguridad" según sus competencias y capacidades, en línea con la ley internacional y el pleno respeto a los intereses y seguridad de ciertos Estados miembros y la Unión en su conjunto.

Los 26 países firmantes señalan también el "derecho inherente de Ucrania a elegir su propio destino" y se comprometen a continuar apoyando al país en su camino a la adhesión al bloque comunitario.

El texto concluye con una breve referencia a que Hungría -cuyo primer ministro, Viktor Orban, es el líder europeo más cercano al Kremlin- "no se asocia con esta declaración" que sí suscribe el resto de la Unión Europea.

Antes de la cita del viernes en Alaska, Trump se reunirá con varios líderes europeos, incluidos los responsables de la Unión Europea y de la OTAN, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en otra cita virtual este miércoles convocada por Alemania.