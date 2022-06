Juan Mayorga: "El premio me hará más responsable sin hacerme más conservador"

"Este premio me hará más responsable sin hacerme más conservador", asegura el dramaturgo y académico de la RAE Juan Mayorga, quien este martes ha sido galardonado con el Premio Princesa de las Letras 2022 "por la enorme calidad, hondura crítica y compromiso intelectual de su obra".

"'Esfuérzate más muchacho' es el mensaje que recibo con este galardón", dice por teléfono a Efe el dramaturgo que se muestra "contento, abrumado y agradecido al jurado".

"No exagero si digo que siempre considero que los premios no se te dan por lo que has hecho, sino por lo que esperan que hagas", añade Mayorga (Madrid, 1965), quien recuerda que desde que en 7º de EGB le pusieron un nueve en una redacción sintió que era "una nota inmerecida".

Desde entonces, recuerda que ha recibido premios inmerecidos y este Princesa de Asturias "es altísimo", afirma Mayorga quien cree que "lo último que debería hacer es intentar repetir aquello por lo que he sido premiado, sino buscar nuevas encrucijadas".

"Quiero pensar que al premiarme se señala no solo mi modesto trabajo personal, sino al teatro", dice el dramaturgo quien quiere compartir ese premio con todos las personas con las que trabaja, desde los actores a los directores, pasando por escenógrafos, iluminadores, vestuaristas, músicos, y espectadores.

A este dramaturgo, la perfección le persigue, jamás da por cerrado un texto, "no reescribo, continuo escribiendo", expresa el galardonado quien dice "estar siempre en conflicto con todos sus textos"

"La reescritura es previa a la escritura, porque cuando se escribes una línea la cabeza ya ha desechado dos", subraya Mayorga quien considera que "la puesta en escena de un texto es un encuentro con lectores y espectadores, un acto que exime al escritor de seguir peleando con el texto".

Se define como "un enfermo del teatro" y su objetivo es "escribir un teatro que ayude a las personas a examinar su vidas reales y posibles", concluye el dramaturgo quien cree que "el teatro es el arte de la reunión y la imaginación, el arte de la critica y de la utopía".

Desde sus comienzos, Mayorga ha propuesto una formidable renovación de la escena teatral, "dotándola de una preocupación filosófica y moral que interpela a nuestra sociedad, al concebir su trabajo como un teatro para el futuro y para la esencial dignidad del ser humano", ha añadido el jurado.

Mayorga es el tercer dramaturgo que obtiene el galardón tras Francisco Nieva en 1992 y Arthur Miller en 2002, es autor de obras como "Siete hombres buenos" y "Más ceniza" y ha realizado adaptaciones de "La dama boba", "Divinas palabras", "Un enemigo del pueblo", "El rey Lear" y "La vida es sueño".

Es Premio Nacional de Teatro 2007, cuenta también con el Valle-Inclán de Teatro, el Nacional de Literatura Dramática y cinco Max, entre otros galardones, es también director artístico de la Fundación Teatro de la Abadía y del Corral de Comedias de Alcalá de Henares (Madrid) desde 2022, cargo desde el que busca potenciar un teatro "marcado por la acción, la emoción, la poesía y el pensamiento".