Manuel Jabois: “Interpretar las noticias tiene su relevancia, no se pueden escribir cuatro páginas dignas al día”

La Feria del Libro de Sevilla ha podido disfrutar en la tarde del 2 de noviembre (tras un parón en la mañana debido a la alerta amarilla que ha obligado a suspender la actividad de la feria), de una esplendorosa segunda jornada de Hispalit, en compañía de una destacada representación de novelistas, periodistas y escritores de novela gráfica de plena vigencia en la actualidad.

Miguel Gane (Leresti, Rumanía, 1993) y Dimas Prychyslyy (Elisavetgrado, 1992) tienen en común haber nacido en un espacio político en desintegración, Europa del Este, amén de ser hijos de la inmigración y haber desarrollado su carrera en lengua castellana. A través de las distintas miradas hacia su lengua materna (Prychyslyy no concibe escribir en ruso mientras Gane ha vuelto a mirar al rumano), los autores explicaron la relación que mantienen con su origen, el compromiso con el idioma de sus padres y la influencia del mismo en su producción literaria en español.

“Yo no me siento ni ucraniano ni extranjero. No forma parte de mi historia ni mi ideario más que por la anécdota de haber nacido allí”, ha explicado Prychyslyy. “No siento obligación de retratar mi origen, pero me gusta hacerlo y reconocer a través de mi trabajo el esfuerzo de los inmigrantes rumanos en España (...) Tengo como una especie de vuelta hacia atrás a esa patria literaria y lingüística y que ahora estoy traduciendo”, añadió Gane, en una charla moderada por el periodista Manuel Pedraz que ha abierto este jueves la segunda jornada de Hispalit, respaldada, al igual que el miércoles inaugural, por el público sevillano.

Manuel Jabois y Azahara Alonso: de la inmediatez al reposo

A continuación, el periodista Manuel Jabois y la escritora y filósofa Azahara Alonso han mantenido una charla sobre la situación del periodismo y la escritura hoy en día, poniendo el foco en la inmediatez que demandan los tiempos actuales y en la necesaria pausa que requiere la literatura.

Jabois ha reconocido que las herramientas y trucos que maneja son gracias a su tiempo en un periódico local donde tenía que rellenar tres o cuatro páginas diarias: “Cuanta más prisa hay más rápido se me ocurren las cosas. Una columna diaria la saco sin problema, pero con una a la semana lo paso fatal”, ha explicado el autor pontevedrés en conversación con la periodista Amalia Bulnes. Aunque el autor de Mirafiori (Alfaguara) reconoce “las ventajas de escribir en caliente”, también ha sido crítico con la precariedad que atraviesa el sector: “Interpretar las noticias que pasan en el mundo tiene su relevancia, no se puede escribir cuatro páginas dignas al día”, y ha recurrido a una cita del periodista Hernán Casciari. “Yo no quiero que me cuente el mundo gente que vive en casa de sus padres”.

En este sentido, Azahara Alonso ha destacado que “la escritura tiene algo de sagrado”, mientras que Jabois reivindica que “la vocación no se puede confundir con una afición”. Alonso ha reflexionado sobre cómo influye la estimulación constante en el ejercicio literario. “Uno de los grandes males no es trabajar mucho como estar siempre conectada”, ha explicado la filósofa asturiana. “Mi libro -en alusión a Gozo, su última obra- es un libro muy enfadado y político en un sentido aristotélico. Me interesa mucho el concepto tiempo libre y el tiempo ocupado, cuando en el fondo el tiempo libre no lo paramos de ocupar con cosas”. Además, Jabois (al que Bulnes ha presentado como un escritor sin whatsapp), ha reconocido que el tiempo libre le aburre, “no hago cosas bonitas”, ha bromeado el periodista, “me encanta ponerme en bucle capítulos de La que se avecina”.