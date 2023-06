Muere el escritor Cormac McCarthy a los 89 años

El escritor estadounidense y ganador de un premio Pulitzer Cormac McCarthy ha muerto este martes a los 89 años por causas naturales en su casa de Santa Fe (Nuevo Mexico), según ha lamentado en redes sociales su compañero de profesión Stephen King y confirmó en un comunicado la editorial Penguin Random House, que citaba a su hijo, John McCarthy.

Cormac McCarthy, maybe the greatest American novelist of my time, has passed away at 89. He was full of years and created a fine body of work, but I still mourn his passing.