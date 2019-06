'Operación Triunfo': el fenómeno fan continúa

El fenómeno de Operación Triunfo continúa teniendo un tirón indudable. Los alumnos de la última promoción de la academia están haciendo vibrar este sábado a sus admiradores en el Estadio Benito Villamarín en una fiesta en la que están sonando temas tan diversos como This Is Me, El ataque de las chicas cocodrilo, Toxic o Este amor ya no se toca.

El ganador del concurso, Famous, y sus compañeros Alba Reche, Carlos Right, Dave, Natalia, Sabela o el eurovisivo Miki, entre otros, están ofreciendo al auditorio un intenso concierto en el que han repasado algunas de sus actuaciones más recordadas de su paso por el talent show. Uno de los momentos más emotivos para el público es, sin duda, la colectiva Somos.

Tras el éxito de público del concierto de Alejandro Sanz el pasado sábado, el Estadio Benito Villamarín ha sido una parada clave en la gira española de OT, que arrancó el 31 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona y recalará en Granada el próximo fin de semana. El 6 de julio es el turno de Málaga y el 10 de agosto la cita será en el Muelle del Puerto de Cádiz.

Para dar respuesta a los seguidores de Operación Triunfo en Heliópolis, el Ayuntamiento de Sevilla ha vuelto a diseñar un servicio especial similar al que operó la semana pasada durante el concierto de Alejandro Sanz, reforzando y ampliando el horario de las líneas 1, 2, 3 y 6 de Tussam.