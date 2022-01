Una bailaora en su propio laberinto

Rafaela Carrasco se encuentra en un momento de espléndida madurez. Tras dejar atrás la dirección artística del Ballet Flamenco de Andalucía, la bailaora sevillana reparte su tiempo entre la cátedra ganada recientemente en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid y las creaciones de su propia compañía.En activo desde 2002, la compañía Rafaela Carrasco ha creado espectáculos con lenguajes muy diferentes, porque si algo le gusta a Rafaela es explorar nuevos caminos en el campo de la danza flamenca.

Así, en lugar de acomodarse y vivir de las rentas, disfruta creando equipos y buscando colaboradores con los que afrontar nuevos retos y enfoques menos trillados para ella, que, como casi todas las flamencas de su generación, empezó su carrera de niña por lo que lleva bailando más de cuarenta años.

Ariadna (al hilo del mito) es el segundo fruto de la colaboración entre la bailaora y Álvaro Tato, escritor, actor, dramaturgo y fundador de la célebre compañía teatral Ron Lalá. El primero, que también se vio en el Maestranza, fue Nacida sombra, un fresco que daba voz y movimiento a unas cuantas mujeres del siglo de Oro a través de su baile y el de tres magníficas bailaoras de distintas generaciones.

“Yo tenía ganas de hacer algo más teatral. Siempre he trabajado con textos de base. Vamos al tiroteo, por ejemplo, se creo a partir de las canciones populares de Lorca. Este nuevo camino nos lleva a plantearnos el trabajo de otra forma y, sobre todo, nos ha permitido entrar en los circuitos teatrales, con otro tipo de público, que siempre es algo que te enriquece”, dice Rafaela.

Y si Nacida sombra era un espectáculo cien por cien femenino, incluida la voz en off de Blanca Portillo, en Ariadna (al hilo del mito) Rafaela está sola, con su luz y sus girasoles, entre nueve varones que nunca abandonan el escenario. Entre ellos, cuatro jóvenes y estupendos bailaores (Rafael Ramírez, Gabriel Matías, Ricardo Moro, Felipe Clivio), dos guitarristas de la talla de Jesús Torres (también director musical de la obra), y Salvador Gutiérrez, dos grandes cantaores que la conocen bien y la llevan casi en volandas (Miguel Ortega y Antonio Campos) y un palmero.

Nueve hombres que reflejan ese patriarcado que, a veces con violencia, a veces de forma poco visible, aún domina la vida de millones de mujeres en todo el mundo.

Ariadna, hija de Minos y Pasifae, fue quien ayudó a salir del laberinto a Teseo, aun a costa de ver morir a su hermanastro, para luego ser abandonada por este en la isla de Naxos, donde Dionisos la sedujo.

Pero existen distintas versiones del mito y todas tienen un final diferente. De ellas, “yo me quedo con la valentía de Ariadna y no su sumisión; me quedo con su decisión de luchar por lo que quiere, aunque no sepa qué final va a tener. Por eso empezamos el espectáculo con el abandono, que sería uno de los finales posibles, y terminamos con un dios que se enamora de ella, es decir con un final esperanzador”, nos cuenta la sevillana.

Rafaela Carrasco defiende la valentía y el ansia de libertad de Ariadna, no su sumisión

Entre esos dos finales, que se cantan y se bailan por peteneras, hay toda una exploración de los sentimientos que invaden a una mujer con ansias de libertad en un mundo de hombres: el amor, la ternura, la pérdida de la inocencia, la soledad como una lacra que se transmite de generación en generación, el miedo, el abandono… y, sobre todo, el deseo ferviente de encontrar la felicidad por encima del terror y de los dolores que el destino te depare.

Sentimientos para los que el flamenco tiene ritmos (los tangos para el amor, la soleá para la figura del padre…) y Rafaela, que fuera alumna aventajada de la Escuela Sevillana de Matilde Coral y de Mario Maya, vocabulario de sobra.De este modo, Ariadna (al hilo del mito) se va desplegando en varias escenas que no pretenden contar el mito, si bien la voz en off de Carmelo Gómez ofrece algunas claves para su mejor entendimiento.

El espectáculo, que se estrenó con gran éxito en el Festival de Jerez de 2020, llega ahora al Teatro de la Maestranza ya que no formó parte del cartel de la Bienal de Flamenco de ese año. Según nos cuenta la bailaora, “querían un estreno y yo acababa de estrenar la obra en Jerez, lo cual me sentó bastante mal porque yo creo que nos presionan mucho con el tema de los estrenos sin tener en cuenta lo que cuesta poner en pie una producción de este tipo”.

Su próximo trabajo, que contará con ocho bailaoras, se estrenará en la próxima Bienal de Flamenco

De todas formas, Carrasco es una bailaora, coreógrafa y directora de escena de primer orden, por lo que podrá desquitarse en la Bienal de este año. En ella espera estrenar un nuevo trabajo que ya está preparando, y con el que da una nueva vuelta de tuerca reuniendo a ocho bailaoras, como ella en plena madurez, y a una cantaora para hablar... de una noche de insomnio.

Ariadna (al hilo del mito), dirigida, coreografiada e interpretada por Rafaela Carrasco, con iluminación y escenografía de Gloria Montesinos, estará el domingo 30 de enero a las 20:00 en el Teatro de la Maestranza.