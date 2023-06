El violín que lloraba y sonreía

Sería totalmente imposible imaginarnos los lamentos de Bob Dylan sobre la América racista en Hurricane o las bellas palabras de reconciliación con su esposa en Sara, sin los sonidos, entre el llanto y la sonrisa, del violín eléctrico de Scarlet Rivera. Esas canciones eran el alfa y omega de Desire, el disco que Dylan editó en los primeros días de 1976, en medio de la mítica gira Rolling Thunder Review, que Martin Scorsese documentó en una fantástica película. Tanto en el disco como en los conciertos de la gira estuvo presente Scarlet coronando de manera crucial los arreglos de las canciones con sus solos y contramelodías, intentando alegrar al huraño artista desde la distancia, acercándose a él en espiral, lanzándose y regresando como el guiño de una tentación inalcanzable. Y precisamente unos días después de que Dylan haya estado visitando nuestra ciudad también lo ha hecho ella; así que hoy mismo, a partir de las ocho y media de la tarde, podremos verla en la sede de Assejazz, junto a Manuel Imán y Bradley Lauretti.

Manuel no necesita ninguna presentación porque es uno de nuestros músicos de más amplio recorrido, con el que no hace mucho publicamos una interesante entrevista, y Bradley es un cantautor neoyorkino, capaz de abordar el folk en cualquiera de sus contextos, desde los más tradicionales hasta sus formas más modernas. Los tres me dedicaron ayer unos momentos en los que hicieron un alto durante los ensayos que llevan a cabo en la preciosa y señorial casa que Manuel tiene en el barrio de San Vicente, y antes de entrar en materia le pregunto a Scarlett si ha llegado a tener contacto con Dylan en Sevilla. “Pues no; en realidad ha sido como cuando te cruzas con alguien en la calle sin verlo”, contesta. “Porque nosotros llegamos a la ciudad en la mañana del lunes, que sería cuando él salió de ella; así que quizás estuvimos algunos minutos todos aquí”. Antes de seguir por el camino dylaniano, quiero asegurarme de si ella no está ya más que harta de que siempre le pregunten por él. “No, no”, enfatiza mucho su respuesta. “No me cansa en absoluto; Dylan es una de las personas más importantes de mi vida y no me canso de que me pregunten por él. Nuestra relación, además, no terminó tras la gira de la Rolling Thunder Review”.

La relación de ella con Manuel Imán también se cimentó gracias a la música. Se conocieron hace veintitrés años, cuando él vivía en Los Angeles, a través de algunos amigos comunes. “Éramos todos músicos y lo normal es que al final terminásemos todos tocando juntos y surgiese la amistad”, me cuenta Manuel. Scarlet colaboró con él en el disco Legacy, el tercero de los que nuestro paisano grabó en tierras americanas, tras el cual todavía trabajaron juntos en algunas producciones más y desde entonces han mantenido el contacto, fruto del cual será el concierto de esta noche. Scarlet me cuenta cuál ha sido su génesis: “Debido a la maravillosa amistad que mantengo desde hace muchos años con Manuel, se me ocurrió llamarle, al saber que iba a estar tocando por España, para decirle que me gustaría que hiciésemos algo juntos”. Y Manuel aceptó encantado.

El concierto de Sevilla no tiene nada que ver con los del resto de la gira que Scarlet y Bradley están haciendo por nuestro país. Ellos dos comparten a Andrea Parodi como manager italiano y a este fue a quien se le ocurrió la idea de la gira. “Antes de la pandemia estuve viviendo en Barcelona y después de ella en Miami”, me cuenta Bradley. “Volví a Europa a hacer conciertos por Escandinavia, Alemania, Polonia, Italia y en un concierto de promoción de cantantes americanos en Barcelona el verano pasado presenté a Scarlet y Andrea nos preguntó si sería posible hacer más espectáculos juntos ella y yo en España. Aceptamos y así comenzó la gira, que terminará después de que salgamos de Sevilla con otro concierto en Mallorca. Después ya seguiremos en Francia, en la fábrica de sombreros de Montazels, el próximo sábado y después en Carcassonne”. El año que viene Bradley adquirirá la nacionalidad italiana, aunque donde vive desde hace seis meses es de nuevo en Barcelona. “Mi idea es vivir seis meses en Estados Unidos y otros seis en Barcelona, y una de las cosas que quiero hacer es traer artistas italianos a tocar a España. Tengo amigos italianos que tocan en Suiza, Escandinavia, pero no vienen a España y a mí me gustaría traerlos”. “Pues trae también a más americanos”, apostilla Scarlet entre risas. Probablemente estará pensando en su propio caso, porque después del periplo europeo le espera Toronto en noviembre, donde se unirá a un grupo de San Diego que interpreta todo el repertorio de The Band y a Brandi Carlile interpretando en su totalidad el disco Blue, de Joni Mitchel, en un festival de tres días. Seguirá también, por supuesto, con su carrera como compositora, haciendo sesiones en los estudios de grabación y últimamente comenzando a trabajar en música para películas.

Los conciertos que ella y Bradley ofrecen juntos basculan entre sus particulares visiones de las canciones de Dylan y los himnos de folk rock y country alternativo, con toques psicodélicos, de cuando él actúa con el sobrenombre de This Frontier Needs Heroes. Pero en el concierto de hoy cambiarán el repertorio, en el que Manuel aportará su toque. “Me encanta tener a un andaluz tocando en el grupo”, afirma, muy alegre, Scarlet. “Él es un maestro de la guitarra y aquí en Sevilla vamos a ser un power trío”. “Scarlet y yo haremos algunos clásicos y alguna cosa especial más allá de su lista habitual”, me confirma Manuel. “Todavía estamos puliendo algunas cosas en los ensayos. El proceso está siendo muy agradable y bonito, pero hay que trabajar”. Y aunque el cantante del trío es Bradley, también podremos escuchar las voces de Scarlet y la suya. “Algo cantaré también. Scarlet va a cantar mucho más que yo; ella tiene una forma muy bonita de hacerlo y el público disfrutará escuchándola”.

Escucharemos canciones que tendrán aires de diferentes estilos. Manuel se muestra más preciso: “El estilo imperante será el folk americano, pero haremos alguna incursión en la fusión, con un poco de jazz, por rendir homenaje al lugar en el que vamos a tocar -la sede de la Asociación Sevillana de Jazz-, e incluso algunos detallitos flamencos”. Esto último me lleva a preguntar a Scarlet si conoce y le gusta esta música nuestra y reconoce que sí. “El flamenco me ha encantado siempre. Yo tengo un estilo muy gypsy y un puntito gitano en mi forma de tocar. Ese fue uno de los motivos principales por los que Dylan me eligió para acompañarlo”.

Y como con la nueva mención al maestro de Minnesota cerramos el círculo que abrimos hablando de él, dejamos que la charla vaya discurriendo por otros derroteros y ponemos punto final a la entrevista. El concierto de esta noche será, sin duda ninguna, un acontecimiento muy especial, para el que el recinto de Assejazz presentará una entrada muy nutrida. Aunque muy pocas, todavía quedan algunas localidades a la venta, que pueden adquirirse a través de la página web de Entradium, al precio de 25 euros, gastos de gestión incluidos.