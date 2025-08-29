Aitana, Estopa, Leiva y Arde Bogotá, entre los artistas que actuarán en la gala de los Grammy en Sevilla

El próximo miércoles, 10 de septiembre, la Academia Latina de la Grabación, en colaboración con la Junta de Andalucía, continúa su calendario de eventos en la comunidad —iniciado en 2023— con la presentación en Sevilla de Latin Grammy Celebra: La Música de Andalucía.

La cita, que se celebrará en el Cartuja Center CITE, rendirá homenaje a algunos de los artistas más influyentes de Andalucía, voces inmortales y artistas únicos que reflejan la vasta riqueza de talento musical de la región: leyendas, iconos y artistas que representan el pasado, presente y futuro. El evento destacará la diversidad de géneros que florecen en Andalucía, desde el flamenco tradicional hasta las expresiones más modernas de la música latina. Con un recorrido que abarca siglos de creatividad e innovación, el espectáculo reconocerá la influencia perdurable de la región en la música global.

Además de los ya confirmados, David Bisbal, Manuel Carrasco, Vanesa Martín e India Martínez, la noche también contará con la participación de Aitana, Arde Bogotá, Arcángel, Camilo, Yerai Cortés, Estopa, Evaluna, Guillermo Furiase, Joaquina, Lagartija Nick, Pedro Antonio Lazaga, Leiva, Alejandro Lerner, Ara Malikian, Kiki Morente y Lucía Ruibal, entre otros por anunciar.

La producción ejecutiva está a cargo de Macarena Moreno y el equipo de la Academia Latina de la Grabación encabezado por Ayleen Figueras; y la producción musical será manejada por Carlos Narea, bajo la dirección musical de Pablo Cebrián.

Presentado por la Junta de Andalucía y el patrocinio de la marca de jamón ibérico Enrique Tomás, el espectáculo destinará los fondos recaudados al desarrollo musical de la región. La Academia Latina de la Grabación y la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior continúan celebrando la música latina en Andalucía tras el éxito de los eventos organizados en Granada y Málaga.