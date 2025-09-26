Quién es Andrés Barrios, el pianista flamenco de Utrera nominado a los Grammy Latinos 2025

Sevilla mantendrá su conexión con los Grammy Latinos 2025. El pianista utrerano Andrés Barrios ha sido nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Flamenca por su trabajo KM.0, "un viaje hacia otras culturas musicales con el flamenco como punto de partida", como él mismo define. La 26 edición de los Premios Grammy Latinos se celebrará el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Andrés Barrios comparte nominación con Kiki Morente (Azabache), Ángeles Toledano (Sangre sucia) y Las Migas (Flamencas). "Este proyecto nació con la idea de mostrar un flamenco abierto al mundo, mezclando raíces y nuevos sonidos. Estar nominado ya es un gran paso para seguir creciendo y compartiendo mi música", ha declarado el pianista tras conocer la noticia. Pero ¿quién es Andrés Barrios y qué podemos esperar de su álbum KM.0?

Manuel de Falla o Paco de Lucía, entre sus referentes

Andrés Barrios nace en Utrera en 1997. El pianista se ha convertido en uno de los máximos exponentes de su generación, gracias su flamenco innovador que explora los límites con otras múscias y estilos del mundo. Estudió el Grado Profesional en el Conservatorio Francisco Guerrero de Sevilla, donde obtuvo el Premio Honorífico de Fin de Grado.

El utrerano continúo sus estudios de Grado Superior en el Conservatorio Bonifacio Gil de Badajoz, con el prestigioso pianista Ángel Sanzo, y después viaja a Holanda para realizar un Máster de Músicas del Mundo. En paralelo a su formación clásica, Barrios profundiza de forma autodidacta en el flamenco y el jazz y se erige como un músico ecléctico y con amplios horizontes musicales.

Influenciado por Albéniz, Falla y otros compositores nacionalistas, sus obras aglutinan todo lo que se ha filtrado por su tamiz musical. Estos son los principales hitos de su trayectoria:

2016: Edita su primer disco en directo Flamenco vivo

2018: Obtiene el premio Filón al Mejor Instrumentista en el Festival Internacional del Cante de las Minas

2019: Publica su primera álbum de estudio Al sur del jazz

2020: Presenta el recital Universo Lorca en la Bienal de Flamenco de Sevilla

2023: Debuta en el Teatro Real con la obra de Manuel de Falla y, más tarde, Auditorio Nacional de Madrid para homenajear a Paco de Lucía

2024: Publica el álbum De Barrios a lorca: rapsodia de canciones populares

A lo largo de su carrera ha actuado en diferentes festivales nacionales e internacionales y ha colaborado con artistas como Arcángel.

'KM.0', un viaje interior y exterior

KM.0 es un disco basado en distintos palos flamencos, en que plasma sus vivencias en su Utrera natal, donde el flamenco y su evolución son piedra angular. La búsqueda de nuevos horizontes y la transformación musical y personal son el hilo conductor de este trabajo.

El álbum emprende asimismo un viaje exterior hacia otros territorios como Jerez, Huelva, Cádiz o Málaga y coquetea con otras músicas del mundo. En KM.0 han colaborado artistas como Estrella Morente, Pedro el Granaíno o el violinista jordano Layth Sidiq.