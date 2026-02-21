Héroes y mártires del Pirineo catalán

La ficha ** 'Balandrau, viento salvaje'. Drama de montaña, España, 2026, 110 min. Dirección: Fernando Trullols. Guion: Danielle Schleif. Fotografía: Miquel Prohens. Música: Arnau Bataller. Intérpretes: Álvaro Cervantes, Bruna Cusí, Marc Martínez, Eduardo Llovera, Ágata Roca, Francesc Garrido.

El influjo de La sociedad de la nieve de Bayona se filtra en algunos tramos de esta cinta catalana también basada en hechos y personajes reales que reconstruye el accidente en diciembre de 2000 de un grupo de amigos excursionistas en las cumbres del monte Balandrau, en el Pirineo catalán, provocado por su súbito levantamiento del torb, viento huracanado, gélido y asesino, y el posterior intento de rescate comandado por los bomberos del destacamento de Camprodón, en la comarca del Ripollés.

Lo hace en el tono elegíaco-trágico que acompaña en paralelo el destino de los miembros de aquel grupo, previamente presentado en armonía y espíritu navideño, la lucha por la supervivencia de uno de ellos (Álvaro Cervantes), la labor de coordinación y rescate y su desafío a los protocolos oficiales y, finalmente, la tensa y larga espera de noticias por parte de los familiares.

Fernando Trullols (Bosé, La Academia) hilvana estas tramas a hielo lento, dejando que la emoción vaya calando poco a poco, enseñando la montaña desde las alturas, confiando en la efectividad de la música de Arnau Bataller y enarbolando un canto heroico a esos bomberos que hicieron todo lo posible por rescatar a las víctimas y supervivientes de aquella infernal ventisca.

La operación busca tocar la fibra sentimental, a veces con excesos líricos como las visiones alucinatorias de nuestro superviviente, asumiendo el relato coral con un evidente afán de homenajear a la solidaridad montañera. Si las escenas de acción y vendaval están bien resueltas, el material dramático se ve lastrado a veces por cierto estancamiento, un didactismo rayano en el subrayado y el forzamiento de las estrategias de pellizco.