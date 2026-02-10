La Bienal 2026 de Sevilla estará dedicada a la Ópera Flamenca: esta es la programación completa

La 24ª edición de la Bienal de Flamenco, que se celebrará del del 9 de septiembre al 3 de octubre, estará dedicada a la Ópera Flamenca. Una época en la que brillaron figuras legendarias como La Niña de los Peines, Manuel Vallejo y Pepe Marchena. La programación estará compuestas por 72 funciones, 52 nuevas producciones, 22 estrenos absolutos, 24 noches únicas y 6 matinés únicas. Todo ello se desarrollará en 11 espacios que incluyen la reapertura del Teatro Lope de Vega, con un concierto de Dorantes; la Plaza de Toros de la Real Maestranza, en una noche en la que confluirán artistas de la talla de José Mercé, Martirio, Arcángel, La Tremendita y Ángeles Toledano, entre otros y la recuperación del Hotel Triana. Las entradas saldrán a la venta mañana, miércoles 11 de febrero, a las a las 10 horas en www.labienal.com

En el Casino de la Exposición, el director de la Bienal, Luis Ybarra, ha desgranado los detalles de una edición que lleva por lema Perlas a millares. La programación estará marcada por el regreso de José Mercé a la cita flamenca, después de varios años de ausencia, en la gala El mundo por montera. Una antesala que se celebrará el 10 de septiembre en la Plaza de Toros de la Real Maestranza y que reunirá al jerezano con José de la Tomasa, Martirio, Arcángel, La Tremendita, Ángeles Toledano, El Perrete, Manuel de la Tomasa. Una noche en la que también actuará el Ballet Flamenco de Andalucía, bajo la dirección de Patricia Guerrero.

Sara Baras inaugura la cita en el Teatro de la Maestranza

El de Mercé no será el único retorno. Sara Baras vuelve a formar parte del cartel después de 14 años de ausencia. La bailaora será la encargada de inaugurar la Bienal de manera oficial y lo hará con el estreno absoluto de su espectáculo Infinita en el Teatro de la Maestranza los días 11, 12 y 13 de septiembre. No será el único estreno absoluto. Israel Galván hará lo propio el 26 de septiembre con su espectáculo Bolero de blanco y negro.

La programación del Maestranza incluirá, el 19 de septiembre, la actuación de Juan Manuel Cañizares junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) con Cañizares sinfónico. El guitarrista y Premio Nacional de Música fusionará el flamenco con la música sinfónica en una velada que promete conjugar tradición y experimentación sonora.

Al día siguiente, el 20 de septiembre, José Mercé presentará Toquen a rebato, mientras que el 22 de septiembre será el turno de Manuel Liñán, quien volverá a encontrarse con el público sevillano para ofrecer su espectáculo Baila@r. El bailaor cordobés, Premio Nacional de Danza, ofrecerá una propuesta que combina virtuosismo técnico con discurso escénico contemporáneo.

El 24 de septiembre, el teatro acogerá A Canela y Clavo, espectáculo colectivo protagonizado por Esperanza Fernández, Duquende, José Valencia, Pepe Torres y Nazaret Reyes. Esta velada reunirá a cinco voces representativas del cante actual en un encuentro que celebrará la diversidad estilística del flamenco.

Farruquito subirá al escenario del Maestranza el 28 de septiembre con su aplaudido Serás Farruquito, espectáculo que consolida la trayectoria del bailaor gitano. El 1 de octubre, Marina Heredia se unirá a la ROSS para interpretar ¡En libertad! El camino de los gitanos, una producción que explora las raíces y la evolución del pueblo gitano a través del cante.

El cierre del festival en el Maestranza llegará el 3 de octubre con Perlas a Millares, espectáculo que celebra el 30º aniversario de la antología de la mujer en el cante. Carmen Linares encabezará un elenco que incluye a Marina Heredia, María Terremoto y Rafaela Carrasco, entre otras artistas que reivindicarán el papel de la mujer en el flamenco.

El Lope de Vega abre con Dorantes

El Teatro Lope de Vega reabrirá sus puertas el 12 de septiembre con el pianista Dorantes y su estreno absoluto Fractal Arcano. El lebrijano presentará su nueva creación en un espacio que históricamente ha acogido propuestas innovadoras dentro del arte flamenco.

El 17 de septiembre, Arcángel ofrecerá La copla del cante, seguido por Antonio Reyes, quien el 18 de septiembre interpretará el recital Seis cuerdas, seis. El maestro Rafael Riqueni y Tim Ries, saxofonista de los Rolling Stones, presentarán en estreno absoluto Tunisia el 21 de septiembre, una propuesta que fusiona flamenco y jazz. El 25 de septiembre, la cantaora Aurora Vargas y la bailaora Juana Amaya protagonizarán el mano a mano Hazme con los ojos señas.

Patio del Hotel Triana: donde el flamenco es tradición

El Patio del Hotel Triana vuelve a convertirse en sede de la Bienal y cogerá tres noches únicas dedicadas al cante, baile y toque más genuinos. El 17 de septiembre, Remedios Amaya, Montse Cortés, La Fabi, Josemi Carmona, José Serrano, Israel Gutiérre Piraña, Álvaro Llanos y Los Cherokee ofrecerán el espectáculo Mujeres gitanas.

El 18 de septiembre se celebrará Uvitas negras como conmemoración del 75 Aniversario de la Peña Pozo de las Penas. Este espectáculo reunirá a El Distinguido, Itoly de los Palacios, Nene Escalera, Manuel Orta, José Ángel Carmona, Anabel de Vico, Miguel Ortega y Juanelo, con El Mistela al baile y Niño Fraile, Juan Requena y Salvador Gutiérrez al toque.

Un día después, bajo la dirección artística de Manuel Curao, se presentará Andalucía en el Tiempo con la participación de El Boquerón, Carmen de la Jara, Curro Lucena, Jaime El Parrón, Joselete de Linares, José Sorroche, Paqui Corpas, El Pecas y Romerito de Jerez, acompañados al toque por Eduardo Rebollar y Antonio Carrión.

Ángeles Toledano en el Teatro Alameda

El Teatro Alameda incluirá en su programación varios estrenos absolutos de relevancia. Ángeles Toledano presentará La misma sangre del cuerpo el 12 de septiembre.

Otro de los grandes nombres de este espacio será el de Pastora Galván, que presentará Tribusssh! el 26 de septiembre. Capullo de Jerez y José de los Camarones cerrarán el programa del Alameda con el estreno absoluto de 'Los flamencos no van a la barbería'.

Teatro Central: un laboratorio de vanguardia

El Teatro Central, espacio habitual para la creación escénica de vanguardia, acogerá las propuestas más experimentales del festival. Rosario La Tremendita inaugurará esta programación el 11 de septiembre con el estreno absoluto de Menos es más. En este espacio también actuará Andrés Marín con Desierto, su nueva coreografía, el 25 de septiembre. Sandra Carrasco y David del Arahal cerrarán la programación del Central el 2 de octubre con el estreno absoluto de Poema de libertad.

Enclaves monumentales

El Patio de la Montería del Real Alcázar ofrecerá tres citas inolvidables de la mano de Israel Fernández interpretará y su recital De oro y marfil, el 14 de septiembre. Le seguirá Rancapino Chico, quien presentará el estreno absoluto de Pizarra, el 15 de septiembre. El 16 de septiembre tendrá lugar Xerezanías, una noche única de la mano de Luis El Zambo, Dolores Agujetas, Antonio de la Malena, Manuel Valencia y Las Tatas de Jerez.

La Real Fábrica de Artillería se suma como nuevo espacio y ofrecerá el estreno absoluto de Rapsodia. Fantasía subterránea, de Ana Morales, los días 13 y 14 de septiembre.

La Iglesia de San Luis de los Franceses será el marco perfecto para perlas flamencas en pequeño formato a través de seis matinés únicas. Sin ir más lejos, los días 12 y 13 de septiembre, Pedro el Granaíno ofrecerá Pan de oro con el clavecinista Daniel Oyarzábal como invitado.

La intimidad del Espacio Turina

El Espacio Turina acogerá una selección de recitales en formato reducido que permitirán disfrutar de la pureza del toque y el cante. Antonio Rey inaugurará esta programación el 11 de septiembre con Historias de un flamenco. Diego del Morao presentará el espectáculo Más Morao, el 25 de septiembre. Dani de Morón pondrá en escena su Cuadro el 27 de septiembre, completando una programación que destaca por la calidad técnica de los guitarristas participantes.