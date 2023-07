El CAAC arranca su cine de verano en La Cartuja

Con la temporada estival, el cine de verano al aire libre regresa del 12 de julio al 6 de septiembre al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. La programación está confeccionada por segundo año consecutivo por José Luis Cienfuegos, quien ha sido durante una década el director del Festival de Sevilla y actualmente está al frente de la Semana Internacional de Cine de Valladolid.

Cienfuegos mantiene así su vinculación con la capital andaluza y, en colaboración con la Seminci, ha diseñado este ciclo distribuido en nueve sesiones que viaja por diferentes geografías del mundo y rehúye la indiferencia con dosis de humor, provocación, sexo, inteligencia, literatura, misticismo, cultura queer… y, ante todo, libertad creativa. Las proyecciones tendrán lugar en el Patio del Padre Nuestro del CAAC los miércoles a las 22:30 con entrada gratuita (aforo limitado, apertura de puertas a las 21:50).

El programa propone una colorista travesía a través de nueve películas, de gran riqueza estilística y temática, galardonadas en los principales festivales españoles e internacionales. De la banlieue francesa (Los peores) a las calles de Medellín (Anhell69), del río Suzhou (Suzhou River) a la playa de Benidorm (Soy vertical pero me gustaría ser horizontal), y de la Rumanía de Ceaucescu (Metronom) a una abrasadora Costa Rica (Tengo sueños eléctricos), con parada en un Madrid descabellado (El fantástico caso del Gólem), antes de ascender a los cielos con Santa Teresa (La niña mártir). Los vientos a veces incómodos de la provocadora tragicomedia noruega Enferma de mí misma (Sick of myself) completan este estimulante viaje.

Programación

Miércoles 12 de julio. Les Pires (Los peores).

Miércoles 19 de julio. Sick of myself (Enferma de mi misma).

Miércoles 26 de julio. Tengo sueños eléctricos.

Miércoles 2 de agosto. Anhell69.

Miércoles 9 de agosto. El fantástico caso del Golem.

Miércoles 16 de agosto. Suzhou River.

Miércoles 23 de agosto. El trío en mi bemol.

Miércoles 30 de agosto. La niña mártir y Sóc vertical però m'agradaria ser horizontal (Soy vertical pero me gustaría ser horizontal).

Miércoles 6 de septiembre. Metronom.

Debido a la celebración de esta actividad no está permitido el acceso de bicicletas al recinto del patio de butacas. Además, los únicos animales autorizados a ingresar en el mismo son los perros guía acompañando a las personas invidentes.