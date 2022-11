Cuando la copla encontró al jazz

Martirio recuerda con placer el día que ella y Chano Domínguez vislumbraron que el jazz y la copla estaban hechos el uno para el otro y les animaron a casarse en Coplas de madrugà, un disco que este año cumple veinticinco años y cuyas bodas de plata se celebran en la sala Paral·lel 62 de Barcelona.

"Fue un matrimonio feliz que nos ha dado muchas satisfacciones", ha dicho a EFE la cantante (Huelva, 1954), referente para muchos artistas de generaciones posteriores que han transitado por el camino que ella abrió hace un cuarto de siglo.

"Hoy en día la copla ya es reconocida como lo que es, un tesoro de la música popular española, pero hace 25 años se la identificaba con la banda sonora del franquismo y había mucha gente reacia", ha señalado.

A pesar de los prejuicios, Chano Domínguez y Martirio lo vieron claro: "La copla le aporta al jazz historias, lirismo y poesía, mientras que el jazz a la copla ritmo, improvisación y frescura".

Aquel disco fue rompedor y "le dio claridad a un género con connotaciones oscuras", que después muchos otros artistas han enriquecido.

Entre los músicos que han ayudado a que la copla recupere la dignidad que el franquismo le arrebató, Martirio recuerda con especial cariño el disco Coplas del querer de Miguel Poveda y reconoce el valor de los trabajos de Dyango, Buika, La Shica y Pasión Vega.

Todos hijos o hermanos de Coplas de madrugá, un disco que editó en 1997 El Europeo, la misma discográfica de Omega (1996) de Largartija Nick y Enrique Morente, maestros del mestizaje que abanderaron en los ochenta Pata Negra y Kiko Veneno y que ha permitido que ahora otros grandes artistas recorran su propio sendero.

Como Rosalía, a quien Martirio considera "una fenómena y una pedazo de artista, que ha sabido coger cantes antiguos y transformarlos".

La música ha evolucionado mucho y "ahora la gente está más preparada para recibir las canciones de Coplas de madrugá -según su creadora-, porque en su día gustaba, pero sorprendía, y ahora se puede paladear".

"Además, Chano y yo también hemos cambiado y lo interpretamos de otra manera. Tenemos la personalidad más hecha y, como dice Chano, estamos más anchos", ha añadido.

Ojos verdes, No me quieras tanto y Tatuaje son algunos de los temas de Coplas de madrugá que interpreta Martirio en Paral·lel 62, junto a Chano Domínguez al piano, Horacio Fumero al contrabajo y David Xirgu a la batería.

Después llevará al Teatro Olympia de Valencia este espectáculo que se estrenó en Bogotá, "porque en Latinoamérica son fieles absolutos de la copla, se acuerdan de aquellas giras interminables y maravillosas de las folclóricas".

Tras su visita a Valencia, Martirio seguirá paseando por la geografía española con este proyecto y con el que tiene en paralelo con su hijo, Raúl Rodríguez, Por tango.

"Estoy muy contenta con estos dos trabajos y de hecho con todos los que he hecho en mi carrera porque, tras cuarenta años de profesión, de lo que estoy más orgullosa es de que siempre he sido libre", ha afirmado.

"He dicho que no muchas veces -ha agregado- y eso me ha hecho perder dinero, pero me ha permitido ganar en honestidad".

Para celebrar estos 40 años de libertad y honestidad, Martirio está preparando nuevas composiciones que serán "una especie de declaración de principios, algo con lo que la gente de mi edad y un poco más joven se pueda sentir identificada, algo que tenga ángel y gracia".

También está trabajando con uno de los músicos españoles que más admira, Javier Ruibal, con el que quiere escribir sobre mujeres que le gustan, como Chavela Vargas, Marifé de Triana, Gloria Fuertes y Santa Teresa de Jesús.

"Como él escribe tan bien, yo le voy pasando notas, a ver si poquito a poco podemos hacer algo juntos", ha aclarado.

El mundo de la música está "cada vez más difícil" y "los cachés han bajado mucho", reconoce Martirio, pero eso no va a hacer cambiar su actitud, porque "yo no conozco otra ante la música y en la vida que la libertad".