El posmo de Nueva York al día

La ficha ATTACCA QUARTET **** Cuartetos de cuerda en Turina. Attacca Quartet: Amy Schroeder, violín I; Domenic Salerni, violín II; Nathan Schram, viola; Andrew Yee, violonchelo. Programa: Philip Glass (1937): Cuarteto de cuerda nº3 Mishima [1985] Gabriela Ortiz (1964): Mujer ángel [2025] Caroline Shaw (1982): Entr’acte [2011] / Three essays [2016-18] Lugar: Espacio Turina. Fecha: Miércoles 19 de marzo. Asistentes: Unas cuarenta personas.

Mirando el desolado patio de butacas del Espacio Turina, con apenas treinta oyentes (algunos más se desperdigaban por el resto de la sala) no pude menos que recordar aquellas sesiones iniciáticas del Kronos o el Turtle Island en un Lope de Vega a reventar a principios de los 90 en los efímeros Encuentros de Nueva Música, y sentí el peso grave de la nostalgia. Porque estos jóvenes del Attacca parecían querer reivindicar aquel terreno que los americanos ganaron a las vanguardias en épocas de posmodernismo. Los tiempos han cambiado y aquellos posmos ya no tienen ni la resonancia ni el público de antaño. La música sobrevive (siempre lo hace) y las tendencias se van transformando lentamente, pero algunos ecos no dejan de resultar reconocibles. Partiendo de un poderoso minimalismo, limado su radicalismo de los 60 y los 70, domesticado por las corrientes de la nueva simplicidad, el pop y aun la new age, aquellos posmodernos enfrentaron aguerridos al dogma vanguardista que se resistía a morir en Europa. Y era otra vez ahí, aunque ahora sin público, el neoyorquino Cuarteto Attacca haciéndose fuerte en una modernidad matizada por la pujanza de la melodía, el ritmo y las resonancias populares e incluso folclóricas.

El conjunto venía en gira española, que pasó el lunes por Madrid y el martes por Salamanca, y lo hacía con el estreno incluido de una obra de la mexicana Gabriela Ortiz, una pieza de naturaleza más o menos programática, ya que se quiere inspirada en las fotografías de su compatriota Graciela Iturbide, una artista de enorme potencia expresiva, popularizada en el último tercio del siglo pasado. Abrieron en todo caso con un clásico, Philip Glass y su Cuarteto Mishima de 1985, una obra extraída de la banda sonora escrita por el compositor de Baltimore para la película homónima de Paul Schrader. Esos pulsos repetidos en lentas progresiones rítmicas pusieron a prueba el empaste y el engranaje completo de un conjunto que entendió la obra desde un énfasis muy notable en los contrastes de dinámicas, que oscilaban continuamente.

Mujer ángel de Ortiz es una obra en tres movimientos que musicalmente se basa en los juegos de armónicos, tanto naturales como artificiales. El Attacca puso un extremo cuidado en la articulación y la velocidad de los arcos cercanos al puente para conseguir esas sonoridades agudas, etéreas, que parecían siempre al borde de romperse, del colapso. En el segundo movimiento, unas escalas pentatónicas nos trajeron de repente la presencia vivificadora del folclore, y en el tercero, los dos violines y la viola se presentaron en canon sobre los pizzicati del violonchelo en un movimiento en el que lo que termina por colapsar es una armonía que se va ensuciando y rarificando en una aceleración sostenida, con indisimulables toques de pop y contrastes texturales en continua evolución hasta un clímax un punto demagógico al que se suma la voz de los cuatro intérpretes.

Para el final quedó la propuesta de la cantante, violinista y compositora de Carolina del Norte Caroline Shaw. En Entr'acte volvieron los armónicos, ahora combinados con pizzicati y una melodía insinuante que se mueve de lo modal a lo disonante sin terminar de centrarse nunca. En los Three essays los instrumentos chocan permanentemente tratando de afirmar su individualidad, lo que sirvió al Attacca para, con un sonido pleno, brillante, reafirmarse en el virtuosismo de cada uno de sus miembros y en el papel que la dinámica y el timbre juegan en su concepción de la música.