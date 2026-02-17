El Espacio Colombre acoge este miércoles la presentación de ‘Armas bajo el altar’

Los autores Salvador Daza Palacios y María Regla Prieto presentan este miércoles a las 19:00 en el Espacio Cultural Colombre (calle Esperanza de Triana) su libro Armas bajo el altar, publicado por la editorial Espuela de Plata.

En esta sexta entrega de la ya consolidada serie de investigación histórica sobre Clérigos homicidas en España, Salvador Daza y María Regla Prieto enriquecen aún más esta galería de “perversos personajes manchados de sangre y que pertenecían a la sacrosanta institución eclesiástica que tanto poder ha tenido a lo largo de los siglos en nuestro país”, adelantan las notas de este libro. La digitalización de muchos diarios de difícil consulta, así como de otras variadas fuentes documentales, ha hecho posible este nuevo volumen que incorpora cincuenta casos en los que estos “seres atormentados por el honor, el celibato, la castidad y la soberbia, emplearon la violencia contra el prójimo, en especial contra las mujeres, para redimir sus frustraciones por la vía más expeditiva y equivocada posible”. La cruenta batalla entre defensores y detractores del clero tuvo episodios de gran importancia para el devenir social, político y jurídico de nuestro país.

Salvador Daza Palacios es Doctor en Historia por la Universidad de Sevilla y músico (pianista, compositor y director de orquesta). Ha publicado numerosas obras de investigación, como Música y Sociedad en Sanlúcar de Barrameda; Sanlúcar de Barrameda durante la Guerra de la Independencia (1808-1814) y La Inquisición en Sanlúcar de Barrameda: Crónica de la represión y la intolerancia.

María Regla Prieto Corbalán es Doctora en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla. Ha dirigido cortometrajes basados en sus relatos, y entre sus obras literarias destacan las novelas La esfera de lo divino y Magallánica, el libro de relatos La mirada de Perséfone, el poemario Diario de Babel y el ensayo Extraños pájaros, además de la obra de teatro Dos mujeres bajo una misma luna, premio de teatro breve Francisco Nieva, 2019.