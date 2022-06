Una cantante con el mapa de Andalucía en los labios

Se llamaba Gracia Cabrera Gómez, pero el maestro Juan Solano, uno de sus compositores más fértiles, la bautizó artísticamente como Gracia Montes (1936-2022). Una de los exponentes más singulares de la canción española, que eso es en realidad la canción andaluza, nació en la localidad de Lora del Río. Ha muerto en Sevilla a los 86 años. Desde muy joven llamó la atención por su personalidad en el escenario y la calidad y calidez de su voz.

Dice Daniel Pineda Novo, buen amigo de la cantante, que con su repertorio se podría reconstruir el mapa de Andalucía: cantaba fandangos de Huelva, verdiales de Málaga, sevillanas y romeras. “La conocí muy joven. Dos hermanos suyos estudiaban internos en el Claret, Juan era de mi curso y Manolín, que ya murió, era futbolista”.

En su libro Las folklóricas y el cine, que le editó el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Pineda Novo habla de la brevísima pero muy destacada carrera cinematográfica de Gracia Montes. Esta loreña nacida el primer día de marzo de 1936, cuatro meses antes de que estalle la guerra civil, intervino en dos películas que en cierta forma representaban a las dos Españas. Estuvo dirigida por un cineasta franquista y por otro comunista.

Bajo las órdenes de José Luis Sáenz de Heredia, cuñado de José Antonio Primo de Rivera y que había contado con Franco (Jaime de Andrade) como guionista de Raza, con este cineasta cantó en Historias de la radio (Pepe Isbert, Paco Rabal o José Luis Ozores en el cartel). Juan Antonio Bardem, que perteneció al Partido Comunista, la dirigió en Muerte de un ciclista. La vio cantar fandangos en un tablao y decidió incorporarla a su película. Una de las canciones que iba a interpretar era la popular Será una rosa, será un clavel…, pero desavenencias entre Bardem y el compositor de la letra, el aragonés Francisco de Val, lo impidieron.

“Pude haber hecho algunas películas folclóricas”, le contaba Gracia Montes a Pineda Novo en dicho libro, “como mis compañeras, pero no me dio tiempo… Estando ya retirada, el maestro Solano me escribió para hacer una película andaluza, pero todo quedó en proyecto”.

Sólo hizo dos películas, que figuran entre las más importantes del cine español

Rafael de León la admiraba y le compuso algunas canciones, entre ellas la popular La Feria. El Ayuntamiento de Lora del Río, su localidad natal, que acaba de celebrar sus fiestas en honor a la Virgen de Setefilla, la nombró hija predilecta en el mismo acto que recibió tal distinción Rogelio Reyes, catedrático de Literatura y ex director de la Academia de Buenas Letras. Enriqueta Vila glosó los méritos del profesor y Pineda Novo los de Gracia Montes.

Siempre tuvo el afecto y la admiración de las compañeras de profesión. Con Juanita Reina, generacionalmente una de sus maestras, veraneaba en Chipiona. Allí las oía cantar a ambas desde la baranda de su casa una jovencísima Rocío Jurado, ocho años más joven que Gracia Montes, a la que siempre tuvo como una de las mejores representantes de la canción andaluza.

Muy joven ya se dio a conocer en Radio Sevilla y de esta emisora dio el salto a Madrid, al programa Cabalgata Fin de Semana que dirigía el popular periodista Bobby Deglané. Vivía en el barrio de los Remedios. Forma parte de la memoria sonora de la España que da el salto del blanco y negro al color, de la autarquía a la globalización.