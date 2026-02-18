El Hay Forum analiza el peso de la cultura en la ‘marca Sevilla’

La importancia de una unión sin fisuras entre los profesionales y una más firme colaboración público-privada, la necesidad de reforzar las conexiones con el extranjero o la apuesta decidida por una marca que concentre las virtudes de Sevilla son algunas cuestiones tratadas en la charla sobre La cultura como motor de desarrollo con la que Alberto Grimaldi, responsable del diario económico andaluz El Conciso y subdirector en Diario de Sevilla, y el promotor y productor Javi Esteban cerraron ayer en la Fundación Cajasol una nueva edición del Hay Festival Forum Sevilla.

Esteban contó su experiencia al mando de Icónica Santalucía Sevilla Fest, un “proyecto de ciudad” que con la Plaza de España como escenario quiso despojarse de viejos temores, como que “no se podía programar nada aquí con cuarenta grados, en verano” y que en la ciudad “no había tradición de comprar entradas. Desde el principio quisimos abrirnos al mundo, pero pusimos el foco en que tenía que ser un festival para los sevillanos”.

Para el CEO de Green Cow, desde los comienzos en 2021, “cuando aún sufríamos la pandemia”, Icónica Santalucía Sevilla Fest despertó “el orgullo” en los sevillanos, “que sentían que la Plaza de España era su plaza y que Icónica era su festival. Habían tenido que ir muchas veces a Madrid a ver un concierto, y ahora eran los madrileños los que venían”, dice Esteban sobre una propuesta por la que este año pasarán entre junio y julio artistas como Robbie Williams, Sting, Lenny Kravitz, Marilyn Manson o Isabel Pantoja junto a Il Divo.

Esteban es también uno de los socios del proyecto que desde la Casa Velázquez divulgará el legado de uno de los hijos más ilustres de la ciudad, “uno de los pintores más importantes del mundo”. Una labor que el gestor encontró necesaria después de que un sondeo elaborado por su equipo concluyera que “el 72% de los encuestados no sabía que Velázquez era sevillano. Empezábamos a tener beneficios con Icónica después de muchos años de esfuerzos, y consideré una obligación implicarme en esta inversión que no será rentable ni a corto ni a medio plazo, y yo diría que ni a largo. Pero Sevilla me ha dado mucho con el festival, y creo que era el momento de agradecerlo”.

El Hay Festival Forum ha reunido estos días en Sevilla a creadores como Tomás Graves, Lisbeth Salas, Nancy Huston, Juan Bonilla, Sophie Demange, Javier Gomá, Abdelaziz Báraka Sakin o Rashid Diab, entre otros. Sheila Cremaschi, directora del Hay Festival España, fue reconocida esta semana con el UK-Spain British Council Award, concedido en el 85 aniversario de este organismo, por tender “puentes entre instituciones culturales, inspirando a nuevas generaciones y consolidando a España dentro de los grandes circuitos culturales anglosajones”.