Javi Esteban, director de Icónica Santalucía Sevilla Fest: "Traer a artistas que metan más de 18.000 personas inflaría el precio de las entradas"

Hoy arranca la quinta edición del festival Icónica Santalucía Sevilla Fest con la actuación de Justin Timberlake. Una cita que se ha consolidado en la Plaza de España y que acaba de firmar su permanencia en el monumento de Aníbal González por seis años más. Al frente está Javi Esteban, director de Green Cow Music. El sevillano pone en valor, siempre que tiene ocasión, el celo que ponen en la conservación y el cuidado del patrimonio, que este año se materializa en una inversión de 380.000 euros. También han destinado una buena partida a mejorar el sistema de sonido y ya tienen las miras puestas en Insólito, el festival que arrancará cuando acabe Icónica. Un ciclo de proyectos culturales -principalmente musicales- que llevarán a otros lugares emblemáticos de la ciudad.

Pregunta.¿Cuál será el futuro del festival cuando termine esta edición?

Respuesta.Desde que iniciamos este proyecto, mi idea era crear un proyecto en el que Sevilla tuviera su festival internacional, como lo tenían otras grandes ciudades y que quedara para la historia. Creo que es un buen símbolo, una buena marca para que Sevilla la tome como hasta ahora. Además, es una forma de contar muchas cosas de esta ciudad, que presume de patrimonio, pero también necesita citas de este tipo.

P.En esta edición se cumplía el acuerdo de cinco años para realizar el evento en la Plaza de España. ¿Cómo han sido las conversaciones con el Ayuntamiento para prorrogarlo?

R.Ahí ha habido un debate a nivel prensa. El festival es una iniciativa totalmente privada que se plantea al Ayuntamiento en 2021. Se firma un acuerdo que tiene que cumplir una serie de condiciones. Se me exige que sea uno de los festivales más importantes a nivel nacional, para eso pedí cinco años. En la pasada edición conseguimos ser el festival de ciclo con más entradas vendidas después de que el cartel fuera realmente relevante a nivel nacional. Se han ido cumpliendo una serie de parámetros, aparte del impacto económico. El diálogo que he tenido con José Luis Sanz siempre ha tenido muy buena sintonía y él siempre me ha comentado que apostaba por este proyecto. El sevillano está disfrutando de Icónica y de la Plaza, a la que hemos dado su uso primitivo.

P.Siempre ha defendido que no tendría sentido celebrarlo fuera de la Plaza de España, pero una tradición no entiende de emplazamientos. Solo hay que mirar a la Feria.

R.Es que no hay otro emplazamiento mejor. Es una cosa que, con el tiempo se ha ido dejando, pero la Plaza de España fue concebida como un auditorio. Durante mucho tiempo fue un aparcamiento y nadie se quejaba. Después fue una zona delicada de botellón y nadie lo denunció. La UNESCO dice que para el mejor cuidado del patrimonio hay que buscar su uso primitivo. No digo que lo convirtamos en un auditorio para siempre, pero darle un uso y ponerlo en valor durante estos 28 días es muy bueno.

P.En cinco años han ganado un buen puñado de apasionados pero también detractores. Más allá de la defensa del patrimonio, ¿qué le diría a esos vecinos cuyos salones retumban al compás del festival?

R.Eso es falso. Este año hemos cambiado el sistema acústico y somos pioneros en eso. Usaremos la técnica más avanzada para decidir dónde queremos tener sonido. Este punto nos lo hemos trabajado, porque queremos ser el festival de todos los sevillanos y no queremos que haya nadie descontento. El espectáculo de luces también se ha superado esta edición. En la Exposición del 29, las dos torres hacían de faro de Sevilla y tenían una luz giratoria que hemos recuperado. En la zona de restauración hemos hecho una construcción efímera -que la vamos a tener para todos los años- basada en el edificio de la antigua discoteca Bandalai y otros muchos quioscos que se implementaron en la Alameda de Hércules a raíz de la Exposición del 29.

P.Supongo que participarán activamente en su conmemoración.

R.Queda bastante tiempo, pero nos hemos ofrecido a la Cámara de Comercio y al Ayuntamiento, porque creemos que podemos aportar mucho. En la casa tenemos historiadores que están muy vinculados a esa efeméride, pero además, creo que hacemos las cosas bien, producciones de altura y al nivel de la ciudad. Podemos aportar mucho.

P.Haciendo un balance de estos cinco años, ¿en qué fallos han caído y en qué puntos están sentando precedentes?

R.El punto negativo es que hemos dado por hecho muchas cosas que no deberíamos de haber dado. Construir lo que construimos en la Plaza de España siendo un BIC es súper complejo, solo en cuidado del patrimonio hay un presupuesto muy alto. Eso que hemos hecho desde el primer año no lo hemos contado bien, porque se han formado muchos revuelos. Se habla de que la Plaza de España se cierra durante un mes y medio, cosa que es falsa, porque se abre todos los días. Lo que pasa es que los días de concierto se cierra a partir de una hora. Y en lo que hemos sentado precedente es en poner en valor, con el máximo respeto y cuidado, lo que tenemos. Si dirigiera el Festival de Cine y la Bienal sacaría las cosas a la calle, porque tenemos los monumentos más espectaculares de España. Pongámoslos en valor. En estos tiempos en los que se discute tanto sobre el turismo, no nos quepa duda de que el mejor turismo que puede venir a Sevilla es el cultural.

P.¿Qué rasgo distintivo tiene la programación este año?

R.En Sevilla somos súper eclécticos y con los años hemos ido perfeccionando el tema musical en cuanto a entender al sevillano. Creo que tenemos el mejor cartel, sin duda, puede parecer menos mainstream para la gente que no es entendida en la música porque conoce menos nombres, pero hemos dado en el clavo. Sevilla es rockera y metalera y hemos traído a Megadeth. También viene Jean-Michel Jarre, un dj que ha hecho carrera viajando y dando grandes conciertos en las Pirámides de Egipto y en la Torre Eiffel. Después tenemos una diva como Kylie Minogue. No dejamos atrás el icono nacional con Leiva, Rigoberta Bandini y Love of Lesbian. Nuestra idea es que este es el festival de todos y para eso tenemos que tener muy claro qué le gusta a los sevillanos y tenerlos en cuenta.

P.¿Algún artista que se les haya escapado debido al aforo?

R. Traer a la Plaza de España a artistas que metan mucho más de 18.000 personas lo que hace es inflar el precio de las entradas. Siempre estudiamos el equilibrio. No queremos ser un festival que venda una cifra prohibitiva para la mayoría. Este año hemos tenido entradas desde los 20 euros hasta los 240 de Justin Timberlake.

P.¿Qué sueño ha cumplido gracias a este evento?

R.Mis padres me llevaban de niño a la Plaza de España. Un día si se podía me montaban en la barca y otro día en el burrito. Eso está en mi memoria desde siempre. Cuando se presentó al Curro de la Expo también fue allí. Un evento que me marcó muchísimo, porque el futuro llegó a Sevilla. Pues con todos esos recuerdos, lo que me ha dado la mayor felicidad es volver a disfrutar en la Plaza de España y no yo, sino ver a todo el mundo disfrutando.

P.¿Cómo va a crecer Icónica?

R.En Green Cow Music pretendemos que la cultura crezca mucho. Hemos adquirido la casa natal de Velázquez y tenemos muchas ganas de que, de una vez por todas, esté presente en la ciudad. Otro proyecto que vamos a sacar será un nuevo festival llamado Insólito. Irá de Icónica a Icónica y tendrá una programación muy variada a lo largo de esos meses. La intención es hacer un festival que será un cajón donde meter muchos proyectos culturales y la intención es descentralizar el público del centro. Nuestra intención es plantear una serie de planes culturales, para después de comer, y que la gente pueda venir y disfrutar de la tarde en sitios que vamos a poner en valor. Por ejemplo, vamos a hacer cosas en el Puerto, en el Alcázar y en algunos parques de Sevilla, además de en Fibes, Maestranza y Cartuja Center. Serán proyectos económicamente accesibles en los que vamos a ofrecer una programación musical casi al 90%.