Lola Índigo regresa a Sevilla el 11 de junio

La granadina Lola Indigo, una de las artistas más influyentes y versátiles de la música en España, actuará el próximo 11 de junio en la Plaza de España, lo que supone su regreso al Icónica Santalucía Sevilla Fest con un show completamente renovado.

Convertida en una referencia del pop urbano español, Lola Indigo ha construido en los últimos años una carrera marcada por la ambición artística, el impacto visual y una evolución sonora constante. Con éxitos multiplatino como La Niña de la Escuela, AN1MAL, Ya No Quiero Ná, Mujer Bruja o Corazones Rotos, la artista acumula cientos de millones de reproducciones, colaboraciones internacionales y una sólida trayectoria que la sitúa entre las más escuchadas del país.

Su directo —una mezcla explosiva de coreografía, energía y producción escénica— es uno de los más potentes del panorama español, convirtiendo cada concierto en una experiencia sensorial. En Icónica Santalucía Sevilla Fest presentará su nuevo espectáculo, que combina sus grandes éxitos con nuevas composiciones y una puesta en escena de gran formato.

Las entradas estarán a la venta desde el jueves 18 a las 10:00 en www.iconicafest.com