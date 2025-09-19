La ficha *** 'On falling'. Drama social, Reino Unido, 2024, 104 min. Dirección y guion: Laura Carreira. Fotografía: Karl Kürten. Intérpretes: Joana Santos, Inés Vaz, Neil Leiper, Piotr Sikora, Leah MacRae.

Seguimos en el mismo sitio donde nos dejó Ken Loach en Sorry, we miss you o cerca del que retrataba hace unos meses La historia de Souleyman: el mundo del trabajo precario, de los recogedores y repartidores, de la nueva esclavitud 3.0, la alienación y la soledad en el exilio forzoso, en las nuevas formas de deshumanización propiciadas por el turbocapitalismo y sus dinámicas algorítmicas.

La portuguesa afincada en Inglaterra Laura Carreira nos pega a Aurora (extraordinaria en su opacidad Joana Santos), una joven portuguesa empleada en un gran almacén de reparto en una ciudad escocesa, anclada a una rutina cíclica de trabajo mecánico, vida casera solitaria en piso compartido y con el teléfono móvil como único contacto con el exterior ahí donde sus compañeros se dedican a ver series. La cámara no se aleja nunca de ella y sus circunstancias, y la repetición de los días, los actos y los gestos demarcan y anuncian poco a poco esa caída del título a la que no se ve fondo ni solución.

Podría achacársele al filme su excesiva pendiente hacia la desesperación, el aviso de la fatalidad como destino, el forzamiento de su mensaje a través de un caso límite, donde la fragilidad del carácter, las apreturas constantes y las pequeñas humillaciones cotidianas no dejan que entre nunca la luz del exterior. Empero, On falling consigue sortear algunos de sus peligros de cine social de manual con una cierta dignidad tonal, contención formal y una fidelidad a su personaje que incluye la posibilidad de salvarlo a través del simple gesto de tocar y dejarse tocar.