La Orquesta Barroca de Sevilla viaja a las grandes cortes de Europa en su nueva temporada

La Orquesta Barroca de Sevilla (OBS) ha presentado este martes su nueva temporada de conciertos en Sevilla, un curso musical que versará sobre la doble idea de Música y poder. De este modo, el conjunto se ha propuesto transitar figuradamente por algunas de las más célebres e importantes cortes históricas europeas mostrando un repertorio oscilante entre el último barroco y el clasicismo. Angie Moreno, delegada de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Ventura Rico, coordinador de la OBS, y Martyna Pastuszka, violinista y directora que será artista residente de esta temporada, presentaron una programación que se puede consultar en este enlace.

En la nueva temporada en el Espacio Turina la OBS ofrecerá un total de nueve conciertos, seis de ellos conformando el núcleo de la temporada, y otros tres en conjunción con otras entidades que los promueven. Centrándonos en los seis primeros conciertos, la Orquesta Barroca de Sevilla propone a su público un viaje a través de las principales cortes reales europeas. Arrancará el curso el 22 de noviembre con el programa El violonchelo en la corte de Prusia, que contará con el violonchelista y director Víctor García García. Podrán escucharse páginas de Carl Philipp Emanuel Bach, Luigi Boccherini y Jean-Louis Duport. Ya en 2026, el 24 de enero, el organista Juan de la Rubia protagonizará un concierto muy especial que también sumará al violinista y director Ignacio Ramal. Bajo el epígrafe El rey de los instrumentos, se escucharán obras de Haendel y Bach.

El 20 de febrero regresará la violinista Martyna Pastuszka para ponerse al frente del programa Symphonies Royales, un ambicioso recital de costuras clásicas con partituras de Michael Haydn, Franz Joseph Haydn y Mozart. Solo dos días después, la Joven Orquesta Barroca de Sevilla y Solistas de la OBS, dirigidos por Valentín Sánchez, desgranarán los contenidos del concierto titulado De nobles artificios con piezas de Bach, Haendel y Mozart. Dos jóvenes solistas participarán en el mismo: el clavecinista Guido García y la violinista Inés Maro Burgos, quienes defenderán obras como el Concierto de Brandeburgo no5 y el Concierto en La Mayor K 219 de Mozart, entre otras.

Ya en abril, el día 9 el oboísta y director Alfredo Bernardini se hará cargo de Harmoniemusik para el Emperador junto a un grupo de Solistas de la OBS que interpretarán repertorio para conjunto de vientos de Franz Krommer y Mozart. Y, en coproducción con el Festival Espurnes Barroques, el 14 de mayo concluirá la temporada con Los sueños de Eneas, título inspirado en La Eneida, epopeya sobre la fundación de Roma y de su Imperio. En esta última cita, Martyna Pastuszka y la soprano Rocío Faus abordarán músicas francesas y españolas de autores como Iribarren, Durón y De Nebra.

Además, la Orquesta Barroca de Sevilla será una vez más encargada del concierto de apertura del nuevo curso académico de la Universidad de Sevilla. Organizado por el Centro de Iniciativas Culturales de esta institución (CICUS) el 17 de octubre, con dirección de Martyna Pastuszka, interpretará el programa Adulen al oído, acentos italianos en la corte de Madrid, en el que sonarán obras de Avison, Manalt y Corselli. En diciembre, auspiciado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla, se presentará Gloria in excelsis Deo, el día 19 de ese mes, de nuevo con Pastuszka y la soprano Aurora Peña. En los atriles, páginas de inspiración navideña de Bach, Torelli, Telemann, Locatelli y Haendel. Finalmente, y en colaboración con el Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS), el 6 de marzo el violinista Julien Chauvin se hará cargo de El ocaso de los reyes con un programa netamente francés integrado por obras de Rameau, Mondonville y Leclair.

Como cada año, la OBS dedicará parte de sus esfuerzos al apoyo de la formación e integración en la vida profesional de jóvenes intérpretes, a través de las actividades de la Joven Orquesta Barroca de Sevilla (JOBS) y, en colaboración con la Asociación de Amigos de la OBS (AAOBS), de su participación en la Beca AAOBS-FeMÀS y en la Academia de la OBS. Adicionalmente, este año se inicia la andadura del programa Blasco de Nebra, un nuevo programa de recuperación de patrimonio musical coordinado por la AAOBS.

Además de su actividad en la ciudad, la Orquesta Barroca de Sevilla seguirá presentándose en otros muchos escenarios dentro y fuera de nuestras fronteras, incluyendo, entre otros, el Zamus Early Music Festival de Colonia, el Festival de Cádiz, el Festival Espurnes Barroques o, en una doble cita en Madrid, en el Palacio Real y el Museo Nacional del Prado.