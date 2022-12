La librería sevillana Rayuelainfancia, premio Librería Cultural

La librería sevillana Rayuelainfancia, situada en la plaza de la Encarnación, en la calle José Luis Luque, 6, ha obtenido el Premio Librería Cultural, otorgado por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías (Cegal), con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte, por su "gran trayectoria y labor de barrio como librería especializada, desde 1996, creando lectores y preocupándose por que esos niños sigan leyendo".

El jurado, compuesto por Óscar Valiente (Norma Comics, Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural), Rafael Salmerón (Premio Nacional de Literatura, Modalidad Literatura Infantil y Juvenil), Alfonso Tordesillas (Tipos Infames de Madrid, Premio Librería Cultural 2021), Raquel Anocibar (Librería Chundarata de Pamplona, librería especializada), Álvaro Manso (Librería Luz y Vida de Burgos) y Sara Sánchez (Directora Gerente de Cegal, actuando como secretaria, con voz pero sin voto), ha destacado que "Rayuelainfancia ha sido un referente para todas las librerías especializadas en infantil. Ha tenido que abrir camino haciendo muchas cosas que ahora se ven normales, pero que cuando empezaron nadie había hecho en su ciudad". La actividad cultural de la librería galardonada "es densa y notoria, con el niño y el joven en el centro de todas las actividades que desarrollan".

"Estamos muy, pero que muy felices con este Premio Librería Cultural 2022 —ha manifestado Lola Gallardo, copropietaria de Rayuelainfancia—. Para todo el equipo rayuelero, el reconocimiento a nuestro trabajo es una nueva fuerza que impulsa nuestro proyecto. Sentimos una dulce responsabilidad, no solo por continuar, sino por mantenernos vivos, en una acepción amplia del término. Este Premio nos emociona, en primer lugar, porque viene del mundo librero y eso llena; y, en segundo lugar, porque se ha concedido a una librería especializada en Literatura Infantil y Juvenil, lo que no suele ocurrir con frecuencia. Después de 26 años dedicando nuestros esfuerzos a la mediación lectora, creo que conceder este Premio a una librería como la nuestra supone también poner en valor la literatura y la lectura en la infancia. Nuestro sincero agradecimiento al Jurado, a CEGAL y al Ministerio de Cultura. Y mil gracias a todas y todos los que se acercan diariamente a nuestra librería. Sin su complicidad, no estaríamos aquí".

Por otra parte, el jurado ha querido hacer una mención especial a la librería Rata Corner de Palma de Mallorca, abierta desde 2016, "por su creatividad y fuerza, por ser un proyecto joven pero que está demostrando ser significativo y con proyección".

El Premio Librería Cultural se entrega desde 1999 para reconocer el trabajo de aquellas librerías que se caracterizan por realizar "una tarea continua de dinamización cultural, y de difusión del libro y de la lectura dentro o fuera del espacio físico de la librería". Rayuelainfancia recibirá el galardón, dotado este año con 6.000 euros, en un acto que se celebrará en Sevilla el próximo mes de febrero.

Librería Rayuelainfancia

El proyecto, idea original de Miguel Ángel Escalera y Lola Gallardo, nació como Rayuela: "Para nosotros, jugar a la rayuela significa empezar desde abajo, desde lo que teníamos, que no era mucho, y emprender el camino hasta el Cielo, esa utopía necesaria, cambiando la estrategia, parando, formándonos, escuchando, intentando mirar más allá de nuestras propias narices... Partir del libro, que es lo que tenemos, para llegar a la lectura, que es lo que nos mueve". Y en ese movimiento de adaptación sin perder la esencia, hasta el nombre ha cambiado. "En nuestra ciudad, Sevilla, nos conocen por Librería Rayuela, un espacio para la Infancia. Y cuando salimos al mundo, como el universo Rayuela es muy amplio, para identificarnos nos conocen por Rayuelainfancia, igual que en nuestra web", explica Lola Gallardo.

Al decir de sus libreros, Rayuelainfancia, punto de encuentro de los vecinos más allá de los libros, apuesta por las editoriales independientes de literatura infantil y juvenil, por la selección y permanencia del fondo y por la sostenibilidad: además de utilizar bolsas de papel desde hace más de diez años, reciclar toda la basura y tener toda la iluminación en LED, la selección exhaustiva y continua les permite generar porcentajes muy bajos de devolución, lo que mengua considerablemente el tráfico de libros.

Rayuelainfancia colabora en programas de promoción de la lectura y participa en redes colaborativas con otros agentes culturales y sociales e instituciones públicas y privadas, tanto de ámbito local (Feria del Libro de Sevilla, Colegio Público Andalucía, Asociación Casa de palabras Andalucía, Danza Móbile, Festival de Narración Oral de Sevilla, Programa Las librerías contadas, Feria de la Ciencia de Sevilla y La noche en blanco sevillana) como nacional (Grupo Kirico y la Organización Española Para el Libro Infantil y Juvenil, Oepli).