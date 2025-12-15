Un festival para regalar

En fecha gozosa e inhabitualmente temprana y con el lema “Regala FeMÀS en Navidad” se presentó en el Espacio Turina el mediodía de este lunes la cuadragésimo tercera edición del Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS). En un acto dirigido por la Delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, y en el que también participó Paco Lorenzo, director del CNDM del Ministerio de Cultura, que coproduce tres de los espectáculos del certamen, el director del Festival Fahmi Alqhai desgranó la programación y el pintor Paco Pérez Valencia defendió el cartel que ha realizado para la muestra, un tríptico titulado El Atlas de la Melancolía.

La edición de 2026 se vertebra en torno a tres grandes conmemoraciones. La primera de ellas es el 400 aniversario del fallecimiento de John Dowland, figura central de la música inglesa del Renacimiento tardío. El segundo eje lo constituye el cuarto centenario de la publicación de la Facultad orgánica de Francisco Correa de Arauxo, tratado fundamental del repertorio ibérico para teclado y referencia ineludible de la tradición organística española, estrechamente vinculada a la historia musical de Sevilla. El tercer eje conmemorativo remite al 500 aniversario de la boda de Carlos V en la ciudad, acontecimiento de gran carga simbólica que sirve de punto de partida para varios programas centrados en el repertorio musical del entorno imperial.

Paco Pérez Valencia durante su locución en el acto / Ismael Rubio

La inauguración del Festival tendrá lugar el viernes 6 de marzo en el Espacio Turina, con la Orquesta Barroca de Sevilla y un programa dedicado a la música barroca francesa titulado El ocaso de los reyes. El concierto presenta un aliciente añadido: será la primera ocasión en la que la formación sevillana esté dirigida por el violinista francés Julien Chauvin, una de las figuras más destacadas del panorama historicista europeo.

Entre los grandes nombres internacionales de esta edición destaca la presencia de Il Giardino Armonico, un conjunto ya bien conocido de la ciudad y del certamen, que actuará en el Teatro de la Maestranza junto a la soprano Julia Lezhneva, en un programa dedicado a Vivaldi bajo el título Il prete rosso. La cantante rusa, una de las voces más reconocidas del repertorio barroco actual, debutará en Sevilla en uno de los conciertos más esperados del ciclo. El Teatro de la Maestranza acogerá igualmente el concierto de clausura, con la interpretación de la Pasión según san Mateo de Bach a cargo del conjunto británico Arcangelo, también debutante en la muestra, reforzando una vez más la tradición de cerrar el Festival en la mañana del Domingo de Ramos con una de las grandes obras corales del repertorio sacro.

La soprano rusa Julia Lezhneva debuta en Sevilla con un programa centrado en Vivaldi / Emil Matveev

La figura de John Dowland será recordada a través de conciertos tan destacados como Flow my tears, a cargo del consort de violas Fretwork junto al tenor Ian Bostridge, que debuta por fin en el FeMÀS tras dos cancelaciones anteriores, primero por la pandemia y luego por enfermedad del intérprete. El ciclo se completa con propuestas que abren el repertorio a lenguajes contemporáneos, como Dowland Refracted, del cantante y violinista Per Buhre y su Ensemble Odd Size, una relectura que combina instrumentos históricos, improvisación y electrónica a partir de canciones del compositor inglés. A este eje se suma el laudista Miguel Rincón, que, recién vuelto a su residencia sevillana, ofrecerá un recital con el sugerente título de Lágrimas en el tiempo.

El ciclo dedicado a la Facultad orgánica de Francisco Correa de Arauxo se concreta en dos propuestas que ponen en valor el patrimonio musical local. Miguel Jalôto ofrecerá un recital desde el clave en San Luis de los Franceses, aunando la música del compositor sevillano con la de su contemporáneo portugués Rodrigues Coelho, mientras que Andrés Cea Galán interpretará una selección de la obra de Correa en la iglesia del Salvador, espacio directamente vinculado a la biografía del compositor, ya con el órgano histórico restaurado, aunque no el que tocó Correa, sino el construido por Juan Debono en la última década del siglo XVIII.

Al margen de la clausura, la presencia de Bach vuelve a ser especialmente significativa en esta edición, con programas que abordan su obra desde perspectivas complementarias. Conductus Ensemble presentará la integral de los motetes, mientras que Concentus musicus Wien interpretará los Conciertos de Brandeburgo en una cita presentada como homenaje a su fundador, el inolvidable Nikolaus Harnoncourt. El mandolinista Avi Avital y el flautista Maurice Steger proponen un programa centrado en arreglos y selecciones de los cuadernos de Anna Magdalena y Wilhelm Friedemann Bach y Mario Brunello ofrecerá un recital dedicado a la música para violín solo del compositor alemán desde la singular sonoridad del violonchelo piccolo.

El violonchelista Mario Brunello debuta en el Festival con un programa bachiano / Pierluigi Orler

La programación refuerza asimismo la presencia de intérpretes y conjuntos españoles. Forma Antiqva regresa al festival con su exitoso Farándula castiza; La Reverencia abordará las Pièces de clavecin en concerts de Rameau, ampliando la atención a la música francesa; Qvinta Essençia debutará en el FeMÀS con un programa centrado en la Missa Maria Magdalena de Alonso Lobo; Ars Combinatoria ofrecerá un concierto en torno a los manuscritos de Martín y Coll; Marino González, el violagambista sevillano becado por la propia muestra, hará también un recital de música francesa; y Carles Blanch y Pedro Estevan presentarán un programa dedicado a la música en torno a la figura del emperador Carlos V. A esta nómina se suman otros dos grupos españoles que debutan en el Festival: la Orquestra del Miracle, que combinará obras de Haendel, Bach, Telemann y Valls, y Los Elementos, el conjunto del contratenor Alberto Miguélez Rouco, que vendrá con el oratorio de Semana Santa La Colpa, il Pentimento, la Grazia de Alessandro Scarlatti. También es debutante el grupo italiano Auser Musici, que hará un programa en torno a los cuartetos con flauta de Boccherini, lo mismo que el clavecinista Mahan Esfahani, que se centrará en Domenico Scarlatti y la música española de su tiempo.

Actividades paralelas incluyen un concierto al aire libre de Ministriles Hispalensis en el entorno de la catedral para conmemorar el quinto centenario de la boda real, una serie de actuaciones didácticas por centros cívicos y los tres programas ya habituales del ciclo Hip Ensembles / PreFemás que organiza la Asociación de Amigos de la OBS. La edición de 2026 consolida además la diversificación de los espacios, incorporando a la Real Fábrica de Artillería, la iglesia de Santa Clara y el órgano restaurado del Salvador, junto a las sedes habituales del Espacio Turina, San Luis de los Franceses y el Teatro de la Maestranza.

Más información y venta de entradas en www.femas.es