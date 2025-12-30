Estos son los libros más vendidos en las librerías de Sevilla

El fenómeno editorial La península de las casas vacías de David Uclés, el bestseller de Freida McFadden La asistenta, la biografía de Sevilla de Eva Díaz Pérez y el último título de Javier Cercas El loco de Dios en el fin del mundo son algunos de los títulos más vendidos en las librerías sevillanas este 2025, según revela el informe que ha dado a conocer el Gremio de Librerías de Sevilla este lunes con los datos de las 28 librerías de Sevilla y provincia integradas en Librired, la herramienta de análisis y conocimiento del mercado del libro de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros CEGAL.

Así, según muestra el citado estudio, que permite conocer los hábitos y gustos lectores en la ciudad y la provincia, los sevillanos prefieren la ficción a la no ficción, así como la creación en español frente a títulos extranjeros. Observándose, asimismo, un importante interés por la literatura infantil y juvenil, cuyas obras continúan colocándose entre las más solicitadas en nuestras librerías a pesar de no ser novedades.

En concreto, en literatura de adultos, la novela sobre la Guerra Civil con tintes de realismo mágico del escritor jienense David Uclés (XX Premio de Narrativa Española ‘Dulce Chacón’) ha sido el título más vendido del año, junto a la novela de no ficción sobre el Papa, la Iglesia, la religión y la espiritualidad de Javier Cercas, con la que ha logrado por segunda vez el Premio al Libro Europeo tras El impostor; otros éxitos internacionales como el thriller psicológico La asistenta de la bestseller norteamericana Freida McFadden y la particular biografía literaria, histórica, cultural y crítica Sevilla. Biografía de la ciudad dorada de la reconocida escritora y periodista sevillana Eva Díaz Pérez, colaboradora de Diario de Sevilla.

Asimismo, en el apartado nacional, los últimos títulos de ls superventas María Dueñas (Por si un día volvemos), Arturo Pérez Reverte (Misión en París), Santiago Posteguillo (Los tres mundos) y Julia Navarro (El niño que perdió la guerra) se han situado entre los más aclamados por los lectores sevillanos, junto al Premio Planeta Vera, una historia de amor de Juan del Val o las memorias del Rey emérito Reconciliación, la biografía del Rey.

Igualmente, los lectores han mostrado su interés por otras temáticas como las que aborda Oposición, la novela de la escritora Sara Mesa en torno a la burocracia en la administración; El puente donde habitan las mariposas. Biosofía de la respiración, en el que Nazareth Castellanos se asoma a la filosofía de Martin Heidegger o Comerás flores de Lucía Solla Sobral, uno de los debuts más sorprendentes del año publicado en una editorial independiente (Libros del asteroide) donde la escritora gallega indaga en los espejismos de las relaciones desiguales y en la amistad como refugio. Asimismo, las novelas La dama de la Cartuja, que recoge secretos y grandes pasiones en la mítica fábrica de la Cartuja de Sevilla, y su segunda entrega La pintora de la luz, de la malagueña Inma Aguilera, pregonera de la Feria del libro de Sevilla, se han situado entre las más reclamadas por los lectores sevillanos.

En literatura extranjera los títulos La muy catastrófica visita al zoo de Joël Dicker; El último secreto de Dan Brown; Mi nombre es Emilia del Valle de Isabel Allende o la novela surcoreana de la Premio Nobel Han Kang La vegetariana, publicada por primera vez en 2007, han estado también entre los más reclamados.

Los más elegidos para los pequeños lectores y los adolescentes han sido la exitosa saga para iniciarse en la lectura Aprender a leer en la Escuela de Monstruos, que cuenta con más de un millón de pequeños lectores; el cómic protagonizado por el héroe perruno Policán de Dav Pilkey; Amanecer en la cosecha, la segunda novela precuela de la trilogía original de Los juegos del hambre de Suzanne Collins y las novelas de Eloy Moreno Redes e Invisible.

Tal y como ha difundido el Gremio de Librerías dentro de su campaña navideña Librerías. Espacios de confianza en la que se reivindica el papel de estos espacios como generadores de comunidad y agitadores sociales y culturales, las editoriales con mayor facturación en nuestra ciudad y pueblos de la provincia durante este 2025, han sido la editorial Planeta, Ediciones SM, Alfaguara, Montena, Anaya, Anagrama, Editorial Almuzara, Ediciones B, Espasa y Siruela.

Por su parte, entre los títulos de fondo que siguen teniendo un destacado puesto se encuentran Canijo de Fernando Mansilla recuperado por Barrett, Las gratitudes de Delphine de Vigan o El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Țîbuleac.

Espacios de confianza

Con la difusión de este informe el Gremio de Librerías de Sevilla concluye la campaña ‘Espacios de confianza’, una iniciativa que cuenta por primera vez con el apoyo de la Dirección General de Promoción Económica del Ayuntamiento de Sevilla y que pone el foco en el papel de estos espacios como generadores de comunidad y agitadores sociales y culturales.

Para la ocasión, ha contado con una original imagen gráfica a cargo del ilustrador y arquitecto Javier Navarro (Sevilla, 1991), quien ha representado “una Giralda hecha de libros, una metáfora entre el antiguo alminar, símbolo del hojaldre de culturas de Sevilla, y las librerías como columna vertebral de la ciudad: el pilar donde los lectores se apoyan, refugian y habitan”.

En concreto, el Gremio de Librerías sevillanas ha reclamado en esta edición políticas y ayudas que visibilicen su labor y contribuyan a reforzar su imagen en la sociedad sevillana y alertan del descenso de ventas en las librerías independientes de la ciudad, cuyas cifras sitúan a Sevilla por debajo de otras provincias andaluzas. Al respecto, por tanto, reclaman la necesidad de más ayudas públicas y la puesta en marcha de políticas efectivas de fomento de la lectura.

La acción, resalta, además, la importancia de las librerías de barrio frente a la creciente tendencia de las compras en línea, valorando la experiencia, el conocimiento y la diversidad de títulos que ofrecen, así como la conversación, el trato personal, la convivencia, la resolución de dudas y todo tipo de necesidades relacionadas con los libros. “Frente a mundo que corre, que no profundiza, que se queda en lo superficial, nosotras valoramos la humanidad, el vínculo con el otro, un trabajo callado, de hormiguitas que hacemos en medio de toda la locura en la que estamos inmersos en la actualidad”, defienden las librerías.