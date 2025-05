Valeria Castro: "Siempre me había costado hablar de amor o desamor, porque tenía miedo a que estuviera todo escrito"

El cuerpo después de todo es una confesión sincera que atraviesa inseguridades y miedos valiéndose de la honestidad más pura como arma. Es el título del segundo álbum de Valeria Castro (La Palma, 1999). Una artista humilde con la que da gusto compartir una charla de cuando en cuando. No se puede decir que su carrera haya sido larga, pero sí que se puede afirmar con rotundidad que su voz y sus letras sobresalen con sencillez dentro de una industria que apuesta por lo artificial. Quizás ese sea su secreto. Lo mejor es disfrutar de un directo en el que no faltarán una buena banda y un buen puñado de composiciones dispuestas a emocionar. Presentará este segundo disco el domingo 1 de junio en el Cartuja Center CITE.

Pregunta.Después de la recepción tan positiva que tuvo Con cariño y con cuidado, ¿ha sentido cierta presión al enfrentarse a este segundo álbum?

Respuesta.Han pasado un poquito más de dos años con respecto a la publicación del primer álbum. Evidentemente, con ese cariño brutal que recibió Con cariño y con cuidado –valga la redundancia– pues hubo unos primeros momentos en los que una se pregunta qué voy a hacer después de esto. Empiezas a dudar incluso de ti, pero no duró mucho ese miedo, porque conecté rápidamente con el inicio de las creaciones artísticas. Que no es más que hacerlo por gusto, por pasión y sin pensar en recibir una respuesta. Es verdad que tenemos un trabajo que se nutre de la opinión ajena, pero la creación artística está relacionada con otra cosa y, por suerte, la vida me ha colocado en lugares, donde se han generado como muchas cosas que luego sentía la necesidad de contar a través del arte.

P.“Puñal en el espejo / Puñado de complejos / Que no hay quien alegre”. El cuerpo después de todo empieza fuerte.

R.Probablemente, sean las citas más crudas de todo el disco. Venía de contar mi historia desde el punto colectivo, desde mi tierra y este álbum se enfrenta más a esa individualidad del pensamiento propio, de los complejos y las inseguridades. Todo ello tenía hueco en mi escritura como parte de este ejercicio que hago de componer para quitarme el pesar del pecho. Que no me obstruyan las emociones y canalizarlas a través de la música.

P.“Devota del dolor que brota / Del amor que agota / De tu pensamiento”. Un sincericidio en toda regla.

R.(Risas) Todo es sincericidio. Si hablo de mis propias emociones e historias, siempre van a estar atravesadas por esa sinceridad. Siempre me había costado hablar de amor o desamor, porque tenía miedo a que estuviera todo escrito. El objetivo del disco era contar mi experiencia con honestidad. Todas aquellas realidades y emociones por las que he pasado.

Si hablo de mis propias emociones, siempre van a estar atravesadas por esa sinceridad"

P.“Que claro que esta bomba de relojería, / Que llevo atada al pecho dentro mía, / Te tiene aprecio, pero no paga el precio que pedías”. Puro empoderamiento.

R.Totalmente. Al final, es un ejercicio de aprendizaje el de este disco. De haber canalizado y cantado acerca de ello. En ese camino hay un muy bonito crecimiento personal, en el que aprendes a que eres la que tiene el control de tus acciones, de tus sentimientos y del enfoque frente a lo que te haya ocurrido. Ponerse a una en el centro es una cuestión de dignidad y de decir: Aprecio te tendré, pero lo que puedo cambiar es cómo me enfrento a ello y ese precio no lo voy a pagar.

P.El disco lo cierra Sobra decirte, una maravillosa confesión de amor.

R.El amor es algo que nos recorre a todo el mundo. Siempre estamos en busca de ese cariño ajeno y hay muchas canciones que parten de ahí. Me parecía bonito, después de algunas composiciones que evocan al dolor, también hacer una llamada a la ilusión del el amor que remite. Cerrar así un trabajo que recorre las emociones puras. Este canto que es el cuerpo después de todo.

P.Al fin, ha logrado cantar junto con su admirada Silvia Pérez Cruz.

R.Imagínate, es un sueño. Siempre la he tenido como referente y es un orgullo que en un segundo disco me haya dado ese sí quiero. Además, es de los momentos más bonitos que he vivido en un estudio.

Siempre estamos en busca del cariño ajeno y hay muchas canciones que parten de ahí"

P.También evoca a la gran Chavela con ese “Que a ti ojalá que te vaya bonito”.

R.Una va llenando su imaginario y sus letras de todo aquello que honra. Como bien sabes, miro mucho a Latinoamérica a la hora de componer y cuando empiezas a ocupar un espacio en la industria musical, siempre miras a quienes lo hicieron antes. La gran mujer de la canción fue Chavela Vargas.

P.¿Cómo cambiarán los directos respecto al primer disco?

R.El directo ha cambiado mucho y de una manera muy bonita. Una de las cosas que más se puede percibir en el cambio sonoro del disco es la inclusión de vientos y de cuerdas en las canciones. El directo lo trae. Contaremos con gran parte de la instrumentación del disco y eso me emociona mucho.